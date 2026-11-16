Novým starostou České Lípy se stal Mencl, nahradil po osmi letech Volfovou

Autor: ČTK
  17:23aktualizováno  17:23
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Novým starostou České Lípy se dnes stal dosavadní místostarosta Jakub Mencl. Čtyřiačtyřicetiletý lídr uskupení Živá Lípa, spojeného se Starosty pro Liberecký kraj, vystřídal poslankyni Jitku Volfovou (ANO), která byla v čele sedmatřicetitisícového města posledních osm let. Mencl ji za její dosavadní práci ve vedení města poděkoval, ve veřejném hlasování zastupitelů získal 19 z 25 hlasů.

Živá Lípa volby ve třetím největším městě Libereckého kraje vyhrála a získala deset mandátů v zastupitelstvu, druhé ANO obsadilo stejný počet míst. Tři zvolení zastupitelé ale po volbách hnutí opustili a stali se součástí nové koalice. Na jejím vytvoření se dohodla Živá Lípa ještě s ODS a uskupením Společně. Koalice má 17 z 25 hlasů v zastupitelstvu, v opozici budou ANO a SPD.

Mencl již dříve uvedl, že hlavním cílem nové koalice je přinést na českolipskou radnici otevřený, partnerský styl řízení a každodenní přítomnost vedení města. Společnými prioritami jsou podle něj kvalitní veřejný prostor a životní prostředí, zvýšení bezpečnosti, rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu, a vytváření příležitostí k bydlení.

V čele města bude stejně jako dosud sedmičlenná městská rada. Kromě starosty získala Živá Lípa také posty dvou místostarostů - Markéta Červinková bude ve funkci jako uvolněná, tedy na plný úvazek, Štěpán Slaný bude neuvolněným místostarostou, což znamená, že bude pro město pracovat na částečný úvazek. Dalším uvolněným místostarostou se stal Martin Brož původně zvolený za ANO. Na místa radních zastupitelé zvolili Petru Dvořákovou a Michala Prokopa z ODS a Romana Kozáka ze Společně.

V České Lípě voliči vybírali z osmi kandidátek, uspělo jich pět. Živá Lípa má deset mandátů, druhé ANO po odchodu tří zvolených kandidátů sedm křesel, po dvou zastupitelích mají ODS a uskupení Společně a jeden mandát získala SPD. Před čtyřmi lety bylo vítězem ANO, když získalo 13 mandátů. Přestože partnera nepotřebovalo, spojilo se s uskupením Živá Lípa. Oba subjekty spolupracovaly v koalici už v letech 2018 až 2022.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor

Nový hostivařský hřbitov

Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný reaktor. Nový hřbitov v pražské Hostivaři je ale především promyšleným pietním místem, které chrání...

Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?

Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil...

Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové dopravy. Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil Zátopek“, čeká už za...

V jižních Čechách se střetly vlaky, provoz na koridoru stojí

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o...

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe dnes kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich...

16. listopadu 2026  18:12,  aktualizováno  18:32

Rok 2027 ovládne ohnivá Koza. Podle čínské tradice přeje klidu, vztahům i odvaze

Symbolem pro čínský horoskop 2027 je koza.

Laskavost, vnitřní síla a touha po harmonii. S těmito vlastnostmi spojuje čínská tradice Kozu, která bude symbolem roku 2027. Tentokrát ji doprovodí prvek ohně. Její vláda ale nezačne o silvestrovské...

16. listopadu 2026  18:18

Na jihu Čech vzrostl počet pacientů s akutními respiračními onemocnění

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji v posledním týdnu prudce vzrostl počet pacientů s akutními respiračními onemocněními. Nyní jich připadá 1036 na 100.000 obyvatel. Je to o...

16. listopadu 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Báli se, že ho vichřice zlomí. Teď vánoční smrk dorazil na pardubické náměstí

V pondělí 16. listopadu se tenhle smrk přestěhoval ze Spojila na Pernštýnské...

Pernštýnské náměstí v Pardubicích už má svou letošní pečlivě vybranou vánoční dominantu. V pondělí dopoledne dorazil za doprovodu městské policie a pracovníků Služeb města Pardubic třináct metrů...

16. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lehni si tam! Parta hecovala kamaráda, který hazardně přecházel silniční tah

Parta hecovala kamaráda, který hazardně přecházel silniční tah

Ostravští policisté se zabývají počínáním nezletilých na místní dopravní tepně v Rudné ulici. Skupina dětí zde hecovala chlapce, který bohorovně přecházel vytíženou silnici, přičemž také musel...

16. listopadu 2026  17:32

Festival současné ilustrace, komiksu a videoher v Ústí se letos zaměří na sopky

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem bude od pátku do neděle 11. ročník Festivalu současné ilustrace, komiksu a videoher (FIK). Tématem letošního ročníku jsou Sopky, které propojí...

16. listopadu 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Segway Powersports si při svém debutu na SCORE Baja 1000 zajistila první a druhé místo ve třídě 2

16. listopadu 2026  17:19

Dopravní peklo kvůli uzavřeným tunelům brzy skončí. Do tubusů se vrátí ostrý provoz

Běžně tudy projíždějí proudy aut při cestě z nebo do Brna, od pondělí je však...

Kompletní uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky na jihozápadě Brna v pátek po dlouhých 40 dnech skončí. Do tubusu se od soboty vrátí ostrý provoz, auta budou jezdit standardně oběma tubusy.

16. listopadu 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Policie při sobotním měření hlučnosti aut v Benešově uložila 20 pokut

ilustrační snímek

Policisté při sobotních kontrolách účastníků tuningového srazu v Benešově uložili více než 20 pokut. Třem vozidlům omezili platnost technické způsobilosti a...

16. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Příprava proměny zlínského náměstí Míru může pokračovat

Plánovaná podoba náměstí Míru ve Zlíně (srpen 2022)

Komplikace nastaly ve chvíli, kdy odbor dopravy krajského úřadu povolil odbočení z třídy Tomáše Bati do budoucích podzemních garáží, které mají vzniknout pod náměstím. Povolil totiž současně i kácení...

16. listopadu 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Šéf KDU-ČSL vyrazil do protiútoku kvůli tomu, že má skončit v čele Vinařského fondu

Jan Grolich

Konec všech členů Rady Vinařského fondu považuje její dosavadní předseda, senátor, jihomoravský hejtman a šéf KDU-ČSL Jan Grolich za přísný a neadekvátní krok. Kroky směřující k odvolání celé rady...

16. listopadu 2026  16:02,  aktualizováno  16:23

Kvůli 17. listopadu neprojedou centrem tramvaje, po Národní už v pondělí večer

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)

Oslavy státního svátku 17. listopadu přinesou do hlavního města změny tras linek MHD. Dotkne se to hlavně linek tramvají v centru Prahy, které pojedou po odklonových trasách, informoval pražský...

16. listopadu 2026  15:32,  aktualizováno  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×