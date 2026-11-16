Novým starostou České Lípy se dnes stal dosavadní místostarosta Jakub Mencl. Čtyřiačtyřicetiletý lídr uskupení Živá Lípa, spojeného se Starosty pro Liberecký kraj, vystřídal poslankyni Jitku Volfovou (ANO), která byla v čele sedmatřicetitisícového města posledních osm let. Mencl ji za její dosavadní práci ve vedení města poděkoval, ve veřejném hlasování zastupitelů získal 19 z 25 hlasů.
Živá Lípa volby ve třetím největším městě Libereckého kraje vyhrála a získala deset mandátů v zastupitelstvu, druhé ANO obsadilo stejný počet míst. Tři zvolení zastupitelé ale po volbách hnutí opustili a stali se součástí nové koalice. Na jejím vytvoření se dohodla Živá Lípa ještě s ODS a uskupením Společně. Koalice má 17 z 25 hlasů v zastupitelstvu, v opozici budou ANO a SPD.
Mencl již dříve uvedl, že hlavním cílem nové koalice je přinést na českolipskou radnici otevřený, partnerský styl řízení a každodenní přítomnost vedení města. Společnými prioritami jsou podle něj kvalitní veřejný prostor a životní prostředí, zvýšení bezpečnosti, rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu, a vytváření příležitostí k bydlení.
V čele města bude stejně jako dosud sedmičlenná městská rada. Kromě starosty získala Živá Lípa také posty dvou místostarostů - Markéta Červinková bude ve funkci jako uvolněná, tedy na plný úvazek, Štěpán Slaný bude neuvolněným místostarostou, což znamená, že bude pro město pracovat na částečný úvazek. Dalším uvolněným místostarostou se stal Martin Brož původně zvolený za ANO. Na místa radních zastupitelé zvolili Petru Dvořákovou a Michala Prokopa z ODS a Romana Kozáka ze Společně.
V České Lípě voliči vybírali z osmi kandidátek, uspělo jich pět. Živá Lípa má deset mandátů, druhé ANO po odchodu tří zvolených kandidátů sedm křesel, po dvou zastupitelích mají ODS a uskupení Společně a jeden mandát získala SPD. Před čtyřmi lety bylo vítězem ANO, když získalo 13 mandátů. Přestože partnera nepotřebovalo, spojilo se s uskupením Živá Lípa. Oba subjekty spolupracovaly v koalici už v letech 2018 až 2022.