Česká Lípa obnoví okolí kostela Narození Panny Marie, přidá i nové osvětlení

Česká Lípa plánuje obnovit zanedbané okolí kostela Narození Panny Marie a doplnit ho o nové veřejné osvětlení. Přístupové schody do kostela z Mariánské ulice jsou kvůli havarijnímu stavu už přes rok zavřené, obnovu ale potřebují i přilehlé zídky a pilíře. U kostela přibude odvodňovací systém a také slavnostní osvětlení čelní strany, řekla ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Náklady projektanti odhadli na téměř pět milionů korun, město teď hledá dodavatele.
"Dlouhá léta si lidé stěžovali, že jsou schody ve špatném stavu a znehodnocují veřejný prostor v širším centru města. Byli jsme vyzýváni, ať s tím něco uděláme, schody však nebyly v majetku města. To byl důvod, proč město začalo jednat s jejich majitelem - římskokatolickou církví. Výsledkem pak byl na začátku roku 2024 převod schodiště a prostranství před kostelem do vlastnictví města," doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).
Schody z Mariánské ulice byly několik let uzavřené částečně, zcela zavřít je město muselo v říjnu 2024 kvůli dalšímu zhoršení jejich stavu. Lidé od té doby musí ke kostelu sousedními ulicemi. Teprve po převzetí prostoru kolem kostela mohla radnice podle Volfové začít s přípravou opravy schodů i celého prostranství. "Nyní je jen třeba najít dodavatele a budeme se do toho moci pustit," dodala starostka. S opravou by podle ní chtělo město začít letos v létě.
Barokní kostel Narození Panny Marie stojí v parku, na místě původně dřevěného gotického kostelíka ho postavili v letech 1710 až 1714. V roce 1873 byla přistavěna věž. Mobiliář je barokní z doby přestavby, doplněný historizujícími prvky v 19. století. "Celý prostor parku okolo kostela chceme řešit komplexně, máme zpracovánu studii, nyní začneme první etapou, která umožní bezproblémový průchod parkem na schodiště do Mariánské ulice," řekl místostarosta Martin Brož (ANO).
Radnice plánuje v budoucnu celý park proměnit na příjemný a klidný prostor. "Sloužit bude nejen jako přístup do centra města ze sídliště Špičák, ale také jako další odpočinková zóna v centru," dodal Brož.