Záchranáři zasahovali v České Lípě, podle svědků vypadlo dítě z balkonu

Dítě údajně vypadlo ze sedmého patra panelového domu na sídlišti Špičák.
„Policie ČR se standardně z legislativních důvodů a s ohledem na věk dotčených osob vůbec nevyjadřuje k událostem, které se týkají nezletilých dětí. Nemůžeme proto k vašemu dotazu poskytnout žádné informace ani potvrzení,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podle svědků, kteří se vyjadřovali na sociálních sítích, měla z balkonu z bytu v jednom z vyšších pater vypadnout malá holčička.
„Moje noční můra – balkon a dítě. I když jsem s dítětem na balkoně, tak mám zabezpečení,“ psal jeden z diskutujících.
Na místě zasahoval vrtulník záchranářů. I ti odmítli situaci komentovat.