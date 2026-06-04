Česká Lípa přivítá Laco Déczi Quintet

Na svém turné se v sobotu Laco Déczi Quintet zastaví opět v českolipském klubu U Bílýho černocha.
„Přijďte a užijte si skvělý hudební večer,“ zvou organizátoři.
Koncert začíná od 20 hodin, vstupné je 490 korun.
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Na svém turné se v sobotu Laco Déczi Quintet zastaví opět v českolipském klubu U Bílýho černocha.
„Přijďte a užijte si skvělý hudební večer,“ zvou organizátoři.
Koncert začíná od 20 hodin, vstupné je 490 korun.
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