České Lípě došla trpělivost s holuby, jejich krmení bude řešit jako přestupek

Autor: mak
  17:02aktualizováno  17:02
Českolipští zastupitelé schválili novou vyhlášku, která by měla přispět k čistotě města. Lidé podle ní třeba nesmějí krmit holuby. Tamní strážníci budou porušení vyhlášky řešit jako přestupek.
ilustrační snímek

„Dlouhodobě řešíme podněty občanů, kteří si stěžují na přemnožené holuby. Ti nejenže mohou přenášet nemoci, ale ještě znečišťují veřejný prostor, poškozují fasády domů, památky. Někteří lidé je však přesto cíleně krmí,“ vysvětlil část vyhlášky, která zakazuje krmení volně žijících zvířat, českolipský místostarosta Martin Brož.

Zároveň dodal, že by opatření mohla přispět ke snížení populace holubů a zároveň omezit i narušovanou čistotu ve městě. Lidé nesmějí holuby krmit v městské památkové zóně, v zastavěném území největších českolipských sídlišť Lada, Sever a Špičák nebo třeba na autobusovém a vlakovém nádraží.

Pozor na odpad, zákaz graffiti

„Vyhláška také říká, že by lidé neměli odhazovat a odkládat odpad mimo nádoby k tomu určené. Zároveň zakazuje nelegální reklamu a poškozování budov takzvanými graffiti,“ doplnil místostarosta Jakub Mencl.

Malování graffiti je ve městě povolené na třech plochách, a to v podchodu pod silnicí I/9, na protihlukové stěně v Purkyňově ulici a na stěně za budovou Tří devítek v ulici U Synagogy.

Na udržování pořádku se v České Lípě podílejí třeba údržbáři, pracovníci veřejně prospěšných prací nebo správci veřejných prostranství.

„Noví správci veřejného pořádku zařazení pod městskou policii, kteří jsou v práci každý den, udržování pořádku velmi pomáhají, ale bez spolupráce našich občanů to stejně jde těžko,“ konstatovala starostka Jitka Volfová.

6. února 2025

