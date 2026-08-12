Česká Lípa získala dotaci na zasakování vody a stromy na Škroupově náměstí

Česká Lípa získala přes sedm milionů korun z Operačního programu Životní prostředí na opatření zaměřená na odvádění a zasakování dešťové vody na rekonstruovaném Škroupově náměstí a na výsadbu stromů. Obnova náměstí začala loni v říjnu a přijde na 56 milionů korun, v minulých dnech začali stavbaři s dlážděním, hotové ale bude až příští rok. Kompletní rekonstrukce včetně Tržní ulice by měla být hotova v polovině roku 2028, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.
"Z dotace budou spolufinancovány práce spojené s realizací opatření k odvádění dešťových vod ze Škroupova náměstí pomocí podzemních retenčních rýh. Ty poslouží nejen k retenci a vsakování srážkové vody, ale zároveň vytvoří ideální prostor pro podporu růstu dřevin," doplnila Kňákal Brožová. Stromů bude na náměstí výrazně víc než před rekonstrukcí, počítá se s 32 hrušněmi, platany a lípami, které vytvoří na části plochy i parčík.
O rekonstrukci Škroupova náměstí se v České Lípě diskutovalo přes deset let, v roce 2019 radnice na projekt vyhlásila architektonickou soutěž, dostala 14 návrhů. Zvítězil ten od brněnského studia M2AU. Projekt počítá nejen s kompletní výměnou povrchů a veřejného osvětlení, součástí je i vodní prvek nebo nový mobiliář. "Náměstí nabídne i prostor pro pořádání menších kulturních akcí a setkávání," řekla starostka Jitka Volfová (ANO).
Práce v této části města začaly už loni na jaře rekonstrukcí vodovodu a kanalizace a výstavbou dešťové kanalizace v ulici Prokopa Holého. Následoval archeologický průzkum, který prováděli pracovníci českolipského vlastivědného muzea. Prostor jen pár kroků od radnice patří k nejstarším částem města, do velkého požáru v roce 1820 tam stával kostel svatého Petra a Pavla, jeho půdorys připomene nová dlažba na náměstí.