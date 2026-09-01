Česká Lípa zvýší kapacitu speciální ZŠ, dětí se zvláštními potřebami přibývá

Česká Lípa plánuje zvýšit kapacitu Základní školy speciální Jižní, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá. Při zahájení nového školního roku to dnes řekla starostka Jitka Volfová (ANO). Škola poskytuje vzdělání dětem s mentálním i kombinovaným postižením, včetně školáků s poruchami autistického spektra, a to od mateřské školy až po střední vzdělání. Slouží nejen pro děti z České Lípy, ale z celého regionu.
"Kapacita naší školy už nestačí, tuto záležitost jsme tedy intenzivně řešily s ředitelkou školy a přišly jsme na řešení - nová třída by v ZŠ speciální Jižní mohla vzniknout z nevyužívané jídelny – výdejny. Nyní jen potřebujeme schválit změnu užívání této místnosti od stavebního úřadu a od 1. září 2027 by se tak stávající kapacita školy navýšila o dalších osm žáků, tedy celou jednu novou třídu. Věřím, že se vše podaří zařídit a my tak budeme moci uspokojit další rodiny a přijmout další žáky," doplnila Volfová.
Současná kapacita ZŠ speciální, která sídlí v pavilonové škole v Jižní ulici, je 90 žáků, od příštího září by se tak měla díky další třídě zvýšit na 98 žáků. "Nyní je třeba podat žádost ministerstvu školství prostřednictvím krajského úřadu a vyžádat si stanovisko stavebního úřadu, učebnu vybavit a přijmout nový personál, který by se o nově přijaté žáky staral. Jídelna školákům chybět nebude, k tomuto účelu již škola nějakou dobu využívá jiné prostory a tato místnost byla prázdná," řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.
Přestavba jídelny na třídu nebude prvním stavebním projektem v areálu. Od roku 2007 investovalo město do modernizace školy, vybudované v 70. letech minulého století pro jesle, desítky milionů korun. Velkou část potřebných peněz získalo město z evropských a státních fondů. Zrekonstruovat dala radnice postupně všech šest pavilonů školy, areál je bezbariérový. Vedle tříd pro malé skupiny dětí má škola například i relaxační místnost, kde si děti mohou odpočinout.