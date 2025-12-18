České moře tour v Turnově

Skupina si za dobu své existence vytvořila velkou fanouškovskou základnu a získala uznání v hudebních kruzích.
Svůj koncert odehraje v sobotu od 20 hodin v turnovském klubu Kus.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Skupina si za dobu své existence vytvořila velkou fanouškovskou základnu a získala uznání v hudebních kruzích.
Svůj koncert odehraje v sobotu od 20 hodin v turnovském klubu Kus.
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...
Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...
Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...
Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...
Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.
Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
Kolínská farnost dokončuje obnovu pláště kamenné zvonice u chrámu svatého Bartoloměje. Dělníci pracují na posledních drobnostech, lešení kolem zvonice odstraní...
Zaplněné pražské Forum Karlín, oceňované debutové album České moře nebo koncerty v Jižní Koreji a Japonsku – to byla v loňském roce kapela Bert & Friends.