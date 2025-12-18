České moře tour v Turnově

  8:25
Zaplněné pražské Forum Karlín, oceňované debutové album České moře nebo koncerty v Jižní Koreji a Japonsku – to byla v loňském roce kapela Bert & Friends.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Skupina si za dobu své existence vytvořila velkou fanouškovskou základnu a získala uznání v hudebních kruzích.

Svůj koncert odehraje v sobotu od 20 hodin v turnovském klubu Kus.

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...

Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...

18. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  9:06

Koledy a setkání pod noční oblohou

ilustrační snímek

Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...

18. prosince 2025  9:03

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...

18. prosince 2025  9:02

Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka

ilustrační snímek

Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...

18. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  7:24

Slunce pro Ukrajinu: společnost E.ON podpořila energetickou nezávislost dalších ukrajinských měst

18. prosince 2025

Císařské Vánoce s vůní pečení

ilustrační snímek

Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.

18. prosince 2025  8:58

Katarská iniciativa „Roky kultury" oznámila partnerské země pro roky 2026 a 2027

18. prosince 2025  8:50

První nemocnice se systémem Medicalc se připojují k novým elektronickým standardům

18. prosince 2025  8:47

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Sportovec roku 2025: Ples šampionů a večerní róby

18. prosince 2025  8:32

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Práce na obnově zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně jsou téměř u konce

Kolínská farnost dokončuje obnovu pláště kamenné zvonice u chrámu svatého Bartoloměje. Dělníci pracují na posledních drobnostech, lešení kolem zvonice odstraní...

18. prosince 2025  6:50,  aktualizováno  6:50

