Českolipská kašna je rozbitá

„Jeden ze čtyř delfínů na kašně, z jejichž úst tryská voda, totiž vodu přestal vydávat. Pokud by byla kašna v provozu, hromadila by se uvnitř voda a došlo by k jejímu poškození,“ zdůvodnila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Nyní město vybírá restaurátora, který zpracuje projekt na opravu. „Až budeme mít projekt, rádi bychom podali žádost o dotaci, abychom opravu nemuseli financovat jen ze svého,“ doplnila Kňákal Brožová.

Empírová osmiboká kašna, jež se nachází na centrálním českolipském náměstí, pochází z roku 1837 a je památkově chráněná.