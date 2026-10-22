Českolipské ANO opustili někteří zastupitelé, Živá Lípa spolupráci nevylučuje

Autor: ČTK
  11:57aktualizováno  11:57
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hnutí ANO v České Lípě opustili po volbách někteří zvolení zastupitelé. Odchod ohlásili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO. Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý, upozornily Českolipský deník a server Novinky.cz. Lídr uskupení Živá Lípa, které volby ve městě vyhrálo, Jakub Mencl na dotaz ČTK nevyloučil spolupráci s nimi, o zapojení do koalice ale podle něj zatím nejednali.

"Do nového volebního období vstupujeme jako nezávislí zastupitelé. Jsme vděčni za příležitost a jsme hrdí na společnou práci, kterou jsme v rámci hnutí ANO 2011 v posledních letech pro Českou Lípu a její občany odvedli. Tento krok pro nás není jednoduchý a k rozhodnutí nás přivedlo více okolností. Pomyslnou poslední kapkou se stal výsledek komunálních voleb a volání po restartu v hnutí," uvedl na sociálních sítích Brož, podle kterého chtějí dál pracovat pro město. "Chceme být nápomocní, ať budeme v opozici nebo v koalici, to je teď v rukou Živé Lípy," dodal.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil bezprostředně po volbách výsledek za katastrofální, ANO obhajovalo jeden mandát v Senátu a přes postup 13 kandidátů do druhého kola žádného senátora nezískalo. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačně chyba regionálních organizací, hnutí potřebuje restart. "Musíme se zamyslet, proč se to stalo a jak se to stalo. A zamyslet nad tím, kdo v hnutí pracuje a nepracuje, kdo si zprivatizoval krajské organizace. Vnímal jsem, že někteří naši členové mají pocit, že když mají tu značku, znamená to jasné vítězství," dodal. Do konce března 2027 by se proto měly sejít krajské sněmy ANO.

Pro krajskou předsedkyni ANO a končící starostku České Lípy Jitku Volfovou je rozhodnutí trojice zvolených zastupitelů hnutí opustit velkým zklamáním. "Myslím si, že je to i zrada na voliče, kteří volili lidi na kandidátce hnutí ANO. My jsme nikdy do města politiku nepřenášeli, náš záměr byl vždycky to město rozvíjet, pracovat pro něj a to i v rámci opozice budeme dělat dál. Budeme konstruktivní opozicí, určitě nejsme žádní destruktoři, protože to město nás zajímá a budeme pro něj pracovat," řekla dnes ČTK Volfová, která byla poslední dvě volební období starostkou města a neúspěšně teď kandidovala do Senátu.

Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji, voliči vybírali z osmi kandidátek, uspělo jich pět. Zvítězila Živá Lípa, pro kterou hlasovalo 35,79 procenta voličů a má deset mandátů z 25 stejně jako druhé ANO, které dostalo 33,48 procenta hlasů. Po dvou zastupitelích mají třetí ODS a uskupení Společně, které skončilo na čtvrtém místě, jeden mandát získala SPD.

Živá Lípa, která je spojená se Starosty pro Liberecký kraj, vyjednává o koalici s ODS a uskupením Společně, dohromady by měla většinu 14 hlasů. Zapojení kandidátů, kteří opustili ANO, dnes lídr Živé Lípy Mencl nevyloučil, koalice se 17 hlasy by podle něj byla silnější a stabilnější. "Zatím počítáme s tím, že by tu vznikl trojblok, jednání ale stále pokračují," řekl lídr Živé Lípy. O případném zapojení bývalých zastupitelů z ANO do koalice podle něj s koaličními partnery zatím nejednali.

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