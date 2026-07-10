Českolipské muzeum představuje výstavu Člověk a kámen

Přijďte v sobotu do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a projděte si výstavu Člověk a kámen se zasvěceným výkladem kurátora Petra Mužáka.
Prohlídka začíná od 12.30.
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Přijďte v sobotu do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a projděte si výstavu Člověk a kámen se zasvěceným výkladem kurátora Petra Mužáka.
Prohlídka začíná od 12.30.
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