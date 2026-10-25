Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa, ODS a Společně

Autor: ČTK
  17:04aktualizováno  17:04
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa s ODS a Společně, ke kterým se připojili tři zastupitelé původně zvolení za ANO. Starostou bude Jakub Mencl z Živé Lípy. Koalice bude mít v zastupitelstvu většinu 17 z 25 hlasů, po podpisu memoranda o společném postupu na období 2026 až 2030 o tom dnes informoval dosluhující místostarosta Mencl, který je lídrem uskupení Živá Lípa spojeného se Starosty pro Liberecký kraj. Vládní hnutí ANO, které v České Lípě skončilo na druhém místě, zůstane v opozici stejně jako SPD.

Živá Lípa volby ve třetím největším městě Libereckého kraje vyhrála a získala deset mandátů v zastupitelstvu, druhé ANO obsadilo stejný počet míst. Tři zvolení zastupitelé ale v minulém týdnu hnutí opustili. Odchod ohlásili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO. Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý.

V čele města bude sedmičlenná městská rada. Kromě starosty bude mít Živá Lípa také posty dvou místostarostů - Markéta Červinková bude ve funkci jako uvolněná, tedy na plný úvazek, Štěpán Slaný bude neuvolněným místostarostou, což znamená, že bude pro město pracovat na částečný úvazek. Dalším uvolněným místostarostou bude Martin Brož původně zvolený za ANO. Doplní je tři uvolnění radní - Petra Dvořáková a Michal Prokop z ODS a Roman Kozák ze Společně. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit v pondělí 9. listopadu.

"Spojuje nás snaha řídit město hospodárně, otevřeně a v dialogu s veřejností i celým zastupitelstvem," uvedl Mencl. Hlavním cílem nové koalice je podle Mencla přinést na českolipskou radnici otevřený, partnerský styl řízení a každodenní přítomnost vedení města. Společnými prioritami jsou podle něj kvalitní veřejný prostor a životní prostředí, zvýšení bezpečnosti, rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu, a vytváření příležitostí k bydlení. Podrobný program na nadcházející čtyřleté období chce koalice představit do 15. prosince.

Česká Lípa je posledním z okresních měst v Libereckém kraji, kde koalici sestavili. Ve městě s 36.400 obyvateli voliči vybírali z osmi kandidátek, uspělo jich pět. Zvítězila Živá Lípa, pro kterou hlasovalo 35,79 procenta voličů a má deset mandátů stejně jako druhé ANO, které dostalo 33,48 procenta hlasů. Po dvou zastupitelích mají třetí ODS a uskupení Společně, které skončilo na čtvrtém místě, jeden mandát získala SPD. Před čtyřmi lety bylo vítězem ANO, získalo 13 mandátů a přestože partnera nepotřebovalo, spojilo se s uskupením Živá Lípa. Oba subjekty spolupracovaly v koalici už v letech 2018 až 2022.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Nezletilí kvůli penězům hrozili seniorovi nožem. Policie hledá další oběti a svědky

ilustrační snímek

Ani ne patnáct let bylo podle zjištění iDNES.cz nejmladšímu členovi party nezletilých, kteří 9. října letošního roku naháněli hrůzu v Karlových Varech. Po seniorovi požadovali peníze, jeden z členů...

26. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Ostrava spustí zimní program pro bezdomovce už od listopadu

ilustrační snímek

Ostrava letos mění podmínky zimního programu pro lidi bez přístřeší. Spustí ho dříve bez ohledu na venkovní teploty. Program, díky němuž se v zařízeních...

26. října 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

Firma nese poloviční odpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu, potvrdil NS

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání společnosti Chemotex Děčín a potvrdil, že nese padesátiprocentní zodpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu v roce 2018....

26. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Vandal ve vedení radnice? ANO kritizuje lídra Pirátů za nápis na podporu ČT

Lídr Pirátů v Hradci Králové sprejuje nápis před kanceláří ANO na Třídě ČSA...

Nápis „ruce pryč od ČT“ nastříkal křídovým sprejem na chodník před sídlem hnutí ANO v Hradci Králové lídr kandidátky Pirátů a STAN Kamil Kubica. ANO jeho chování označilo za ničení městského majetku....

26. října 2026  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínská značka hlásí útok na evropské silnice. Tohle představila v Paříži

26. října 2026  10:57

Nevydařený seskok. Paraglidista seděl na větvi ve výšce 20 metrů, ale dolů nemohl

Paraglidista skončil po nevydařeném seskoku v koruně stromu na Orlickoústecku....

Pravděpodobně silný vítr stál za nehodou paraglidisty, který v sobotu odpoledne uvázl v koruně vysokého stromu. Do těžko přístupného terénu pod vrchem Kamenáč na Orlickoústecku museli v sobotu...

26. října 2026  10:52

Mezi Třebíčí a Vladislaví se chystá uzavírka, momentálně je provoz řízen semafory

26. října 2026  10:47

Řidička zastavila stopařce v papučích. Seniorka měla namířeno 150 kilometrů daleko

Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v...

Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě-Michálkovicích šestasedmdesátiletou dezorientovanou ženu. Seniorka stopovala u krajnice v Rychvaldské ulici pouze v papučích a...

26. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:37

Dopamine decor nahrazuje minimalismus. O co se jedná a proč byste ho měli chtít také?

Barvy lze do interiéru vnést skrze doplňky a dekorace.

Zatímco dříve býval za vrchol luxusu považován minimalismus a čisté linky, v současnosti se do interiérů nebo stylu oblékání čím dál tím více dostává hravost, romantika a pestrá paleta barev. Nový...

26. října 2026  10:36

Extrémní sucho. Nebýt hracholuské a nýrské přehrady, byla letos Plzeň bez vody

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Sucho je letos extrémní. Rybáři kvůli nedostatku vody nemohou v některých nádržích v západních Čechách obnovovat rybí obsádku. Nejnižší podzimní hladinu za dobu existence má hracholuská přehrada....

26. října 2026  10:32

A|X Armani Exchange otevírá svůj první obchod v Praze

26. října 2026  10:30

RSE s.r.o. představila na Chillventě 2026 průmyslový chiller s turbokompresorem

26. října 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×