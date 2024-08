Zadržet vodu v krajině je stále naléhavější, míní vedoucí CHKO Český ráj

Říčka Libuňka je jednou z vodních tepen centrální části Českého ráje. Jenže změna klimatu a nevhodné zásahy z minulého století mají za následek, že voda mizí. V krajině se nedrží, a to může mít za následek změnu flóry.

CHKO Český ráj chce tomuto nepříznivému stavu předejít. Jak uvedl vedoucí CHKO Jiří Klápště, projekt se plánuje v horizontu deseti až patnácti let. Cena se může vyšplhat až na sto milionů. Klápště zároveň ubezpečuje, že majitelé pozemků se nemají čeho obávat.

Z čeho vznikla potřeba revitalizaci Libuňky uskutečnit?

Snahy o obnovu přírodě blízkého stavu jednoho z nejvýznamnějších vodních toků Českého ráje už tu byly v minulosti. Libuňka bohužel dostala v minulém století mnoho ran. Z původně přirozeně proudícího vodního toku se díky snahám o maximální odvodnění tohoto území stal napřímený a zahloubený kanál, který co nejrychleji odvádí vodu pryč z celého povodí. V souvislosti s probíhající změnou klimatu je potřeba zlepšení zadržování vody v krajině stále naléhavější. Proto jsme znovu oprášili myšlenku obnovy vodního režimu v okolí Libuňky a zahájili tuto skoro až sisyfovskou práci.

Jak dlouhý úsek bude CHKO upravovat?

V plánu je postupně připravit k revitalizaci devítikilometrový úsek vodního toku Libuňka, který se nachází na území CHKO Český ráj. Zahájili jsme práce, které mají pozemkově připravit část toku od Ktové až po Turnov. Postupně se snažíme vykupovat pozemky od současných vlastníků v bezprostřední blízkosti Libuňky, a vytvořit tak cca 50 metrů široký pruh pozemků ve vlastnictví státu u vodního toku, kde následně provedeme samotnou revitalizaci.

Jak vše prospěje krajině?

Revitalizace vodního toku znamená vytvoření mělkého a meandrujícího koryta, je velice účinné opatření proti suchu. Zpomalí se odtok vody z krajiny, která tak může lépe zasakovat do půdy a posilovat i zdroje pitné vody. Spolu s tím se zpomalením odtoku zvýší i protipovodňová ochrana. Pokud necháme vodu při povodních rozlít na loukách a polích mimo zastavěná území, nebude pak páchat takové škody v obcích. Mokřady současně fungují jako přirozená klimatizace, kdy teplo spotřebovávají na odpařování vody, a tím krajinu ochlazují, což oceníme zejména v obdobích stále častějších veder. Kromě zvýšení zadržování vody v krajině mokřady pomáhají čistit vodu od splachů postřiků a hnojiv z polí, vytvářejí prostředí pro obojživelníky a další druhy živočichů. Obojživelníci jsou predátoři například komárů, a v neposlední řadě povedená revitalizace vodního toku může být příjemným prostředím pro procházky a relax.

Dá se už teď nastínit, kdy práce odstartují?

Je jasné, že se nám nepodaří toto území majetkově připravit pro revitalizaci hned. Libuňku jsme si pracovně rozdělili do tří úseků podle složitosti majetkové držby. V příštích měsících a letech se budeme snažit vykoupit za tržní ceny maximum potřebných pozemků. Můj odhad je, že bychom mohli do několika let zahájit obnovu prvního úseku.

Jak probíhají přípravy, třeba výkupy pozemků, územní rozhodnutí a další?

Náš záměr jsme předběžně projednávali se starosty dotčených obcí Ktová, Hrubá Skála a Karlovice. Rovněž jsme jej už prezentovali na zastupitelstvu Karlovic a v průběhu září bychom stejně chtěli informovat i zastupitele ostatních obcí. Současně se postupně snažíme různými cestami, osobně nebo přes obecní zpravodaje, dopisy a články oslovovat vlastníky dotčených pozemků, zda by byli ochotní nám pomoci s obnovou Libuňky a prodat nám své pozemky. Projekční práce přijdou na řadu až ve chvíli, kdy budeme mít zajištěný již výše zmíněný minimálně 50 metrů široký pruh kolem vodního toku, který je nezbytný pro samotnou revitalizaci.

Mají se lidé v souvislosti s touto akcí obávat o zahrady, soukromé pozemky nebo věcná břemena?

Jelikož by se obnova vodního režimu Libuňky týkala pouze státní půdy, tak by zde neměl být přímý dopad na pozemky soukromých vlastníků.

Kdy plánujete ukončení této revitalizace?

To je velice složitá otázka. Jsme na začátku celé akce, kdy zahajujeme přípravu výkupů pozemků. Vyčlenil jsem na Správě CHKO Český ráj jednoho pracovníka, který má tuto akci na starosti. Pokud vše půjde dobře, tak bychom mohli mít Libuňku na území CHKO zrevitalizovánu asi do deseti až patnácti let.

Znamená plánovaná výstavba nové rychlostní silnice R35 komplikaci?

Dosud nebylo rozhodnuto o variantě rychlostní silnice, stále je jako varianta i střídavý třípruh, tak si myslím, že hovořit o rychlostní silnici je předčasné. Nicméně vzhledem k tomu, že trasování silnice I/35 jde až na malou část u Turnova v drtivé většině mimo území CHKO Český ráj, tak její případná stavba neznamená žádnou komplikaci pro samotnou revitalizaci.

Existuje celkový odhad ceny?

Zatím nemáme v ruce projekt samotné stavby, tak se dá cena pouze odhadovat. V současných cenách by se jednalo přibližně o vyšší desítky až nižší stovky milionů korun.

A jak se na plánované úpravy díváte vy osobně?

Trpíme stále častějšími obdobími sucha, veder a naopak povodněmi v důsledku přívalových srážek. V minulosti byla naše krajina opakovaně odvodňována a měněna tak, že v současnosti není schopna se přizpůsobit probíhající změně klimatu. Nemáme moc času na změny kolem nás, protože projevy změny klimatu jsou stále častější a ničivější. Co můžeme udělat, je poučit se z minulosti a chyby, které jsme udělali, napravit. Jedním z dílčích kroků může být i obnova přírodě blízké podoby jednoho z nejvýznamnějších toků Českého ráje, říčky Libuňky. Hlavním přínosem nebude jen to, že obnovíme prostředí pro život řady cenných a chráněných zvířat a rostlin, ale pomůžeme i nám lidem. Například tím, že budeme mít ve studních vodu, bude zde menší horko či vytvoříme nové místo pro procházky s našimi dětmi.