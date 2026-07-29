Čeští a němečtí ochránci přírody obnoví biodiverzitu kolem Liberce a Žitavy

Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na více než 150 hektarech zemědělské, příměstské a lesní krajiny v okolí Liberce a německé Žitavy. Na společném přeshraničním projektu budou spolupracovat tři organizace: Čmelák – Společnost přátel přírody, Centrum ochrany přírody Žitavské hory a Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal, uvedl v tiskové zprávě předseda spolku Čmelák Jan Korytář.
Jde podle Korytáře o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na obnovu biodiverzity v regionu. Ochránci přírody na obou stranách hranice se zaměří především na intenzivně využívanou zemědělskou, příměstskou a lesní krajinu mimo chráněná území. Na více než 80 lokalitách chtějí provést opatření, která pomohou obnovit přirozené fungování krajiny a vytvořit lepší podmínky pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Na dvouletý projekt získaly organizace téměř dva miliony eur (48 mil.Kč) z evropských fondů. "Díky této podpoře budeme moci obnovit řadu cenných lokalit a navázat na více než 30 let práce, kterou Čmelák věnuje obnově krajiny a ochraně biodiverzity," uvedl Korytář.
V plánu je obnova mokřadů, výsadba původních druhů dřevin, instalace budek pro ptáky a netopýry, obnova druhově pestrých luk nebo zakládání remízků a dalších krajinných prvků na zemědělské půdě. Úpravy by podle Korytáře měly pomoci zvýšit rozmanitost přírody, odolnost krajiny vůči klimatickým změnám a zlepšit podmínky pro desítky vzácných druhů. Příprava projektu trvala podle něj dva roky a nebyla jednoduchá.
"Přestože všechny tři organizace působí v bezprostředně sousedících regionech, v takto rozsáhlé podobě dosud nespolupracovaly. Vedle praktických opatření v krajině bude projekt zahrnovat také systematickou výměnu zkušeností, společné plánování obnovy vybraných lokalit a přípravu dalších přeshraničních aktivit, které budou pokračovat i po skončení projektu," dodal Korytář.