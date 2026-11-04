Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu

Dobrovolníci v Česku vyrobili přes 8200 metrů čtverečních maskovacích sítí pro Ukrajinu. Iniciativa Motanka vznikla loni v listopadu při Česko-ukrajinském centru Krajanka v Jablonci nad Nisou a postupně se rozšířila do dalších 14 míst v Česku. S příchodem zimy poptávka po sítích roste, Motanka se proto rozhodla uspořádat v sobotu 7. listopadu v Jablonci společné pletení. Zapojit se může každý, kdo chce pomoci, řekla dnes ČTK vedoucí komunitního centra Krajanka Veronika Iblová.
Maskovací sítě pomáhají ukrývat vojenskou techniku, vybavení i pozice před nepřátelským pozorováním. Jejich výroba je časově náročná a stojí především na dobrovolnické práci. S blížící se zimou výrazně roste poptávka zejména po bílých maskovacích sítích, které jsou potřebné v zasněženém terénu. "S příchodem zimy potřebujeme vyrobit co nejvíc dalších sítí. Proto pořádáme 'Velké motání', na které zveme všechny, kdo chtějí pomoci," uvedl Tomáš Novotný z iniciativy Motanka.
Velké motání pro Ukrajinu bude v sobotu od 11:00 do 20:00 v prostorách Motanky na adrese Generála Mrázka 3 v Jablonci nad Nisou. "Není potřeba nic umět, všechno na místě ukážeme. Každá hodina, kterou někdo pletení věnuje, má smysl," dodal Novotný.
Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022, do Česka od té doby přišly statisíce uprchlíků a stále přicházejí. Centrum pomoci vzniklo v Jablonci nad Nisou spontánně na konci února 2022 ve spolupráci se Sokolem, který poskytl prostory k dočasnému ubytování uprchlíků. O rok později na to navázalo centrum Krajanka. Zatímco v roce 2022 řešili v centru především akutní nouzi a základní zajištění bydlení, v současnosti se častěji věnují složitým sociálním případům, dluhům či problémům na pracovním trhu.
Motanka loni vznikla jako jedna z aktivit centra. "Když jsme v Krajance s výrobou maskovacích sítí před rokem začínali, netušili jsme, jak moc se Motanka rozroste. Dnes se sítě vyrábějí na 15 místech po celé České republice. Motanka ale není jen o sítích, vznikla kolem ní komunita lidí, kteří se pravidelně setkávají, navazují nová přátelství a společně pomáhají Ukrajině," doplnila Iblová. Motanku finančně podporuje Nadační fond pro Ukrajinu, který založil jablonecký podnikatel Dalibor Dědek. Díky podpoře může pořizovat materiál potřebný k výrobě maskovacích sítí a zajišťovat jeho distribuci dobrovolnickým skupinám v České republice.