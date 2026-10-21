Na návštěvníky Domu kultury Ralsko v Mimoni budou čekat mluvící loutky a modely mláďat pohybující se mezi diváky. Jsou velké až 3,5 metru.
Show pro celou rodinu Cestování s dinosauřími mláďátky odstartuje v sobotu od 15 hodin.
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Na návštěvníky Domu kultury Ralsko v Mimoni budou čekat mluvící loutky a modely mláďat pohybující se mezi diváky. Jsou velké až 3,5 metru.
Show pro celou rodinu Cestování s dinosauřími mláďátky odstartuje v sobotu od 15 hodin.
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.
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Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...
Řemeslníci dokončili obnovu křížové cesty v Kvasicích na Kroměřížsku, která je kulturní památkou. Má 14 zastavení a její podoba pochází z 19. století. Náklady...
Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....
Radek Popelka, náměstek jihlavského primátora a několikanásobný volební lídr hnutí, skončí jako předseda místní organizace ANO v Jihlavě. Zatím to oznámil svým nejbližším spolupracovníkům, písemnou...
Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....
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Třeboň v následujících čtyřech letech povede koalice Naše Česko, Společně pro Třeboň a Třeboňáci s podporou Starostů. Budou mít 17 z 25 zastupitelů. Současný...
Předvánoční program v Kroměříži po roce opět nabídne trhy, koncerty a světelnou výzdobu. Koncem listopadu se lidé mohou těšit také na slavnostní rozsvěcení...
Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnost na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do...
Zběsilou noční honičku řešila hlídka z cizinecké policie v Praze 2. Řidič se snažil policisty setřást, vjížděl do protisměru a ohrožoval ostatní vozy. V jednu chvíli dokonce vypnul světla na autě a...
Lidi, kteří pravidelně jezdí tramvajemi mezi centrem Plzně a Skvrňany, čeká od soboty zase přestupování na autobusy náhradní dopravy. Letos na jaře dokončenou obnovu tramvajové trati mezi Novým...
Slezské Rudoltice, okres Bruntál
2 720 000 Kč