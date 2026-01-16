Cestovatelský festival VandrFest

Mára Holeček, světová horolezecká špička, přinese zkušenosti profesionála a ukáže, jaké to je zdolávat nejvyšší vrcholy světa.
Skupina hrádeckých cestovatelů a amatérských horalů kolem Moniky Kordíkové a Vojty Prchlíka pak přiblíží své dobrodružství v Nepálu z pohledu „obyčejných“ lidí.
Diváci také uslyší příběhy ze slunného Karibiku, které odvypráví Standa Dlouhý.
Vše se odehraje od 14 do 22 hodin v DK Beseda, kde bude prostor i pro vystavení zajímavých suvenýrů z různých koutů světa. Nebudou chybět ani osobní setkání, focení, autogramiáda, prodej knih či zábavný kvíz.
Akci zakončí večerní koncert.