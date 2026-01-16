Cestovatelský festival VandrFest

Autor: libred
  14:45
Hned tři cestovatelské přednášky nabídne v sobotu v Hrádku nad Nisou festival VandrFest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mára Holeček, světová horolezecká špička, přinese zkušenosti profesionála a ukáže, jaké to je zdolávat nejvyšší vrcholy světa.

Skupina hrádeckých cestovatelů a amatérských horalů kolem Moniky Kordíkové a Vojty Prchlíka pak přiblíží své dobrodružství v Nepálu z pohledu „obyčejných“ lidí.

Diváci také uslyší příběhy ze slunného Karibiku, které odvypráví Standa Dlouhý.

Vše se odehraje od 14 do 22 hodin v DK Beseda, kde bude prostor i pro vystavení zajímavých suvenýrů z různých koutů světa. Nebudou chybět ani osobní setkání, focení, autogramiáda, prodej knih či zábavný kvíz.

Akci zakončí večerní koncert.

16. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Do Antarktidy dnes odjela prvnĂ­ ÄŤĂˇst vÄ›deckĂ© expedice Masarykovy univerzity

