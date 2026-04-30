Zloději odcizili chovného koně. Sám neodešel, je fixovaný na matku, říká majitel

Autor: hop
  17:22aktualizováno  17:22
Policisté pátrají po černo-bílém hřebci, který zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách u České Lípy. Podle majitele musel zvíře někdo ukrást, protože je fixované na matku a také se bálo ohradníku. Kůň má cenu zhruba 80 tisíc korun, pro majitele jde ale o osobní ztrátu.
Hřebec černobílé barvy zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách u České Lípy. | foto: Policie ČR

Hřebec zmizel v noci z úterý na středu. „Ve středu 29. dubna v šest hodin ráno uslyšel majitel v Heřmaničkách u České Lípy zařehtání koně, a když volný výběh s elektrickým ohradníkem poblíž svého domu zkontroloval, zjistil, že v něm chybí chovný hřebec plemene český teplokrevník černobílé barvy,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Hřebcova matka, chovná klisna, která s ním ohradník sdílela, zůstala na místě sama. Hřebec má v kohoutku 170 centimetrů a je mu 17 roků.

„Majitel vylučuje, že by pozemek kůň opustil ze své vůle, protože se jednak bál přiblížit k elektrickému ohradníku, a jednak je také fixovaný na svou matku, bez které by prý nikam neodešel,“ pokračuje mluvčí.

Majiteli nejde o peníze

Chovatel viděl svého strakatého hřebce naposledy v úterý 28. dubna kolem 21. hodiny. Kůň v té době neměl na sobě sedlo ani jiný postroj.

„S koňmi oznamovatel neobchoduje, má je jen pro radost. Pokud by měl vyčíslit jeho hodnotu pro potřeby trestního řízení, tak ta se pohybuje kolem 80 tisíc korun. Majiteli nejde o peníze, ale o samotné zvíře, ztráta má pro něj především osobní rovinu,“ vysvětluje Baláková.

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Muž uvítá veškeré informace, které se zmizením hřebce souvisejí. Případní svědci ho můžou kontaktovat na čísle 739 308 344.

„Informace k případu samozřejmě přijímáme rovněž na bezplatné tísňové lince 158. Krádež českého teplokrevníka objasňuje obvodní oddělení policie v České Lípě,“ dodává policejní mluvčí.

Kůň zmizel z Heřmaniček u České Lípy.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Těžký terén a hodiny práce navíc. Podívejte na nové video přesunu lanovky na Petřín

Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo...

Když pražský dopravní podnik před týdnem úspěšně usazoval na dráhu dva nové vozy petřínské lanovky, šlo o náročnou technickou operaci v úzkých cestách kopce. Akci doprovázely nízké teploty, tma a...

30. dubna 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Co dělat v Praze v květnu zdarma: Máme tipy na festivaly, výstavy i akce pro milovníky psů

Mezinárodní den muzeí se každoročně slaví 18. května.

Přemýšlíte, kam v květnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete na studentský festival, debatu o českých dějinách, Den muzeí,...

30. dubna 2026  18:35

Pozastavená stavba kolejí jihlavské vysoké školy může pokračovat

ilustrační snímek

Zastavená stavba studentských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) může pokračovat. Úřad potvrdil platnost stavebního povolení. ČTK o tom dnes...

30. dubna 2026  16:37

Vyhublé feně a štěňatům byly vidět kosti. Neměl jsem peníze, zdůvodnil to majitel

Silně pohublá fena skončila společně se třemi štěňaty v péči veterináře....

Případ několika zubožených psů zaměstnává nyní veterináře, policisty a také pracovníky útulku pro psy z Prostějovska. Zvířata měla být majiteli odebrána, ten se jich nakonec sám vzdal. Stav psů...

30. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastal čas pro vločku. Tabule v MHD nově ukážou, kdy pojede tramvaj s klimatizací

Symbol vločky nově ukáže příjezd klimatizovaného vozu. (30. dubna 2026)

Nastal čas ukázat cestujícím, které tramvaje mají klimatizaci. To avizují od čtvrtka digitální panely v pražské MHD. Jednoduchý symbol označí vozidlo, v němž byste se neměli příliš zpotit.

30. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Noční drama v lese. Řidiče zavalila čtyřkolka, život mu zachránil kolemjdoucí

Muž na čtyřkolce havaroval ve čtvrtek v noci nad Lipnem nad Vltavou. (30. dubna...

Tragicky mohla skončit noční nehoda čtyřkolkáře na Českokrumlovsku. Zůstal totiž zaklíněný pod převráceným strojem. Naštěstí ho našel svědek, který zavolal záchranáře. Čtyřkolku nakonec za pomoci...

30. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zlínský kraj dá letos na dofinancování sociálních služeb rekordních 224 mil.Kč

ilustrační snímek

Zlínský kraj dá více peněz na sociální služby. Požádal o dotaci ze státního rozpočtu ve výši přes 2,3 miliardy korun, získá však necelých 1,9 miliardy korun....

30. dubna 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Mariánské Lázně začnou stavět stezku pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů

V květnu začne stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty z Mariánských Lázní - Úšovic do Sklářů. ČTK o tom informoval starosta Mariánských Lázní Martin...

30. dubna 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Tak, děti, vezměte košíčky a hybaj na staré mobily. Pohádka? Ne, česká realita

Staré a nepotřebné přístroje nepatří do koše.

Revize toho, co se doma povaluje v šuplících, může přinést víc než jen uklizený byt. Češi skladují zhruba 12 milionů starých mobilů a každý rok přibudou další stovky tisíc. I vysloužilý telefon...

30. dubna 2026  17:31

Zloději odcizili chovného koně. Sám neodešel, je fixovaný na matku, říká majitel

Hřebec černobílé barvy zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách...

Policisté pátrají po černo-bílém hřebci, který zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách u České Lípy. Podle majitele musel zvíře někdo ukrást, protože je fixované na matku a také se...

30. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:56

Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

ilustrační snímek

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet...

30. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

