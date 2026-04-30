Zloději odcizili chovného koně. Sám neodešel, je fixovaný na matku, říká majitel

Hřebec zmizel v noci z úterý na středu. „Ve středu 29. dubna v šest hodin ráno uslyšel majitel v Heřmaničkách u České Lípy zařehtání koně, a když volný výběh s elektrickým ohradníkem poblíž svého domu zkontroloval, zjistil, že v něm chybí chovný hřebec plemene český teplokrevník černobílé barvy,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.
Hřebcova matka, chovná klisna, která s ním ohradník sdílela, zůstala na místě sama. Hřebec má v kohoutku 170 centimetrů a je mu 17 roků.
„Majitel vylučuje, že by pozemek kůň opustil ze své vůle, protože se jednak bál přiblížit k elektrickému ohradníku, a jednak je také fixovaný na svou matku, bez které by prý nikam neodešel,“ pokračuje mluvčí.
Majiteli nejde o peníze
Chovatel viděl svého strakatého hřebce naposledy v úterý 28. dubna kolem 21. hodiny. Kůň v té době neměl na sobě sedlo ani jiný postroj.
„S koňmi oznamovatel neobchoduje, má je jen pro radost. Pokud by měl vyčíslit jeho hodnotu pro potřeby trestního řízení, tak ta se pohybuje kolem 80 tisíc korun. Majiteli nejde o peníze, ale o samotné zvíře, ztráta má pro něj především osobní rovinu,“ vysvětluje Baláková.
Muž uvítá veškeré informace, které se zmizením hřebce souvisejí. Případní svědci ho můžou kontaktovat na čísle 739 308 344.
„Informace k případu samozřejmě přijímáme rovněž na bezplatné tísňové lince 158. Krádež českého teplokrevníka objasňuje obvodní oddělení policie v České Lípě,“ dodává policejní mluvčí.
Kůň zmizel z Heřmaniček u České Lípy.
