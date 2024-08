Chrastava přišla o oblíbeného faráře, jiný na jeho místo nepřijde

„U církve to máme tak trochu jako vojáci. Pořád máme banánové krabice za komínem a jsme k dispozici svému šéfovi, panu biskupovi, který když zavelí, musíme jít. A nyní mě potřebují v Praze, proto se loučím s milovanou Chrastavou,“ vysvětlil farář Radek Vašinek důvod svého odchodu do pražských Dejvic.

„Musím se přiznat, že už mě k této službě vyzývali třikrát. Vždy jsem to odmítl, protože tady v Chrastavě, u nás na Liberecku v blízkosti Lužických i Jizerských hor, je krásně. S novým panem biskupem, který nastoupil v březnu, jsem už ale nemohl odříct,“ objasnil farář a přiznal, že vlastně příliš netuší, proč církev vybrala právě jeho, nicméně její rozhodnutí respektuje.

Starosta Chrastavy Michael Canov naznačil, že je to pro město nepříjemná zpráva. „Pan farář byl ale přeložený za to, že je vynikající. Víme, že často jezdil do Vatikánu, dokonce víme, že působí u církevního soudu, kde se zabývá hlavně manželskými kauzami,“ připomněl farářův přínos Canov.

Do budoucna na faře Radka Vašinka žádný jiný farář nevystřídá. I církev se podle jeho slov totiž potýká s personálními problémy.

„Ještě do konce června to vypadalo, že ano, ale nástupce, který měl přijít, bude nakonec v Ústí nad Labem. Materiální správu tedy převezme laik, nikoli kněz. Duchovní správu převezmou bratři otcové františkáni, kteří budou dojíždět z Liberce. Tento systém tu byl do doby, než jsem před 11 lety nastoupil já,“ podotkl Radek Vašinek.

Jako poděkování daroval starosta Vašinkovi tři malé dárky – pamětní pero, knihu o Chrastavě a černé tričko se znakem města.

„Barva je pracovní, to je v pořádku, ale s tím znakem na bohoslužbu asi nepůjdu, to by neprošlo,“ namítl s humorem farář. „Ale mimo práci budu tričko rád nosit, protože jsem s Chrastavou navždy spojený,“ dodal.