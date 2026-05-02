Chrastava si připomíná 150 let úmrtí malíře Josefa Führicha, jeho dům opravuje

Autor: ČTK
  6:10aktualizováno  6:10

| foto: ČTK

Chrastava na Liberecku si letos připomíná 150 let od úmrtí malíře Josefa Führicha. Dům, kde umělec vyrostl, je ale pro návštěvníky kvůli rekonstrukci od loňska zavřený. Přestože to tak nevypadalo, stav více než 200 let starého roubeného domu byl havarijní, řekl ČTK starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). Rekonstrukce domu přijde podle něj na pět milionů korun, 400.000 korun obec dostala na obnovu střechy z programu Libereckého kraje.

Josef Führich patří k nejvýznamnějším umělcům 19. století, přesto jeho jméno upadlo v rodných Čechách v zapomnění. Žil v letech 1800 až 1876. Jeho mládí bylo spjaté se severočeskou německy mluvící komunitou. Byl z 12 dětí, jen dvě se ale dožily dospělého věku. Díky podpoře hraběte Clam-Gallase mohl nadaný Josef studovat v Itálii, Rakousku a Německu. Kreslil a maloval zejména náboženská témata, v Chrastavě jsou jeho obrazy v místním kostele, v rodném domě byly vystavené i kresby z českých dějin a pověstí.

Führichův dům není v pravém smyslu slova jeho rodným domem. Ten původní totiž v roce 1802, když byly Josefovi dva roky, vyhořel. Jeho otec ho postavil znovu. Patrový dům se šindelovou střechou kombinuje roubenou a hrázděnou stavbu, vybavený byl původním nábytkem, který malbami zdobil Führichův otec. Město v domě zřídilo muzeum, v přízemí byla expozice původního nábytku a dalšího dobového zařízení, patro pak bylo věnováno Führichovu dílu.

Dům přestál zdánlivě bez poškození bleskové povodně v roce 2010, kdy ve městě mnoho budov vzalo za své. Podle Canova dům zachránilo, že ho krátce před tím zrekonstruovali. Teď se ale ukázalo, že jeho stav je velmi špatný. Dělníci museli budovu nadzvednout, aby mohli spodní část opravit. "Celý ten spodek byl pryč, po kolenou jsem si to podlezl," řekl Canov. Kromě jiného objevili stavbaři při rekonstrukci černou kuchyni, kterou chtějí pro návštěvníky zpřístupnit. "Hotové by to mělo být koncem letošního roku, možná počátkem příštího," dodal starosta.

Führichův dům je jedinečnou ukázkou architektury typické pro oblast české, německé i polské části Euroregionu Nisa. Takzvané podstávkové domy vznikly pravděpodobně už v 15. a 16. století. Kombinují hrázděnou a roubenou stavbu. Bloková světnice, podobná dřevěné truhle, je obklopena nosnou konstrukcí, která nese střechu nebo hrázděné či roubené poschodí. Právě nosná konstrukce, podstávka, dala domům jméno. Na severu Čech, v Horní Lužici a Dolním Slezsku se jich podle odhadů zachovalo kolem 19.000.

