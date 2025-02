Ve Vítkově se bude nově solit

„I tady začne kraj komunikaci solit, za což se všem obyvatelům Vítkova, kteří se solením nesouhlasí, omlouvám, ale fakta hovoří jasně. Pokud bychom jako město se solením nesouhlasili, museli bychom si komunikaci udržovat sami, na což nemáme ani techniku, ani finance,“ vysvětlil starosta Chrastavy Michael Canov a dodal, že dnešní sůl je už daleko šetrnější než dřív.

Hrozícího znečištění studní se navíc místní kvůli právě budovanému vodovodu prý nemusí bát.

„Nyní je to tak, že do Vítkova musí kraj vždy vypravit speciální vůz s inertním materiálem, jinak už se všude solí. To je zkrátka neefektivní,“ doplnil Petr Bezvoda, vedoucí oddělení údržby majetku města Chrastava.