Technologie hlídají zdraví a bezpečí, chytrý byt vyzkouší v rezidenci seniorka

Autor: eli
  15:42aktualizováno  15:42
Na první pohled běžný byt. Ve skutečnosti jde ale o prostor, kde chytré technologie hlídají zdraví a bezpečí. Právě v takovém prostředí bydlí seniorka v Rezidenci RoSa Liberec, kde kraj testuje využití takzvaných asistivních technologií.

„Pilotní projekt nám umožní ověřit v praxi řešení, která mají potenciál lépe vyhodnocovat aktuální situaci klientů a pomoci včas zasáhnout při nenadálých událostech nebo změně jejich zdravotního stavu,“ uvedla radní Libereckého kraje pro sociální věci Anna Provazníková.

Seniorka v Rezidenci RoSa Liberec, kde kraj testuje využití asistivních technologií.
Díky tomu by podle ní mohl vzniknout efektivnější a udržitelnější model péče, který do budoucna výrazně uleví sociálnímu systému. Byt je vybaven například SOS tlačítky, senzory sledujícími teplotu, vlhkost nebo koncentraci oxidu uhličitého.

Nechybí ani přístroje pro telemedicínu jako tlakoměr, oxymetr, glukometr a digitální teploměr. Byt je propojený s digitální laboratoří v prostorách Agentury regionálního rozvoje (ARR).

Moderní technologie mají pomoci pečujícím

„Výstupem mají být především doporučení pro další rozvoj asistivních technologií ve vlastních zařízeních a také pro šíření těchto řešení do domácí péče,“ popsala Andrea Faltusová z ARR, která na projektu spolupracuje s Libereckým krajem a organizací Dohled na dosah. Testovaná zařízení jsou propojena s monitorovacím systémem, který funguje nezávisle na IT zázemí budovy.

„Cílem je citlivě zakomponovat do činnosti pečujících profesí moderní technologie. Testování v reálné praxi je pro nás zásadní, protože jen tak můžeme ověřit, zda technologie fungují ve prospěch klientů i personálu,“ upřesnil předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát.

V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti

Projekt přichází v době, kdy region čelí stárnutí populace. Podle propočtů kraje vzroste počet obyvatel starších 65 let z 94 tisíc v roce 2025 na více než 102 tisíc už v roce 2035.

„Stávající kapacity sociálních služeb však na tento vývoj samy o sobě stačit nebudou,“ dodala Faltusová. Do roku 2032 bude podle odhadů potřeba navýšit kapacity pobytových zařízení až o 1 460 lůžek a zajistit více než než tisíc nových pracovníků v dotčených službách.

Pečovatelství potřebuje inovace

„Bez chytrého propojení inovací a sociálních služeb to ale nepůjde. Právě moderní technologie nám mohou pomoci reagovat na přicházející výzvy efektivně,“ podotkl hejtman Martin Půta.

Podle jednatelky rezidence Anny Ježkové je projekt i ukázkou toho, že digitalizace má své místo i v sociálních službách. „Našim klientům se od začátku snažíme nabídnout špičkovou péči v mnoha různých ohledech,“ dodala.

Pomáhá také zapojení ARR do sítě evropských digitálních inovačních hubů EDIH, který umožňuje testovat technologie ještě před jejich zavedením do praxe. V regionu už díky tomu testovali chytré podložky pro monitoring polohování a vitálních funkcí klientů nebo robota pro práci s lidmi s poruchou autistického spektra.

