Aby byly nohy v teple. V Liberci vymysleli návlek pro střídající fotbalisty

Tělo, hlavu i ruce ochrání fotbalisté během čekání na střídačce vrstvami oblečení nebo dekou. Na chodidla se ale doposud zapomínalo, případně se kopačky všemožně složitě a krajně neprofesionálně nahřívaly.

„Kopačky jsou super bota na sport, ale taky super špatná bota na zimní období. Rozcvičení mi proto vždycky trvalo, v podstatě jsem se rozcvičoval až v zápase, a ten výkon pak už nebyl optimální. Když třeba v lednu hrajete až druhou půli, za chvíli vám už začne být od nohou ukrutná zima a to se pak těžko rozběhává. To samé přichází i opačně, pokud jdete dolů a musíte zůstat na lavičce pro případné dostřídání,“ popisuje trenér a dodnes aktivní fotbalista Karel Kozma potíže, které ho k inovativnímu nápadu dovedly.

„Zná to každý fotbalista od okresu až po nejvyšší světové soutěže. Proto jsem si říkal, jak je možné, že tohle ve 21. století ještě není vyřešené,“ vzpomíná si absolvent zdejší ekonomické fakulty.

Ve spolupráci s katedrou hodnocení textilií TUL proto Kozma zhruba před rokem a půl začal navrhovat účinnou vychytávku v podobě textilních fusaků. Jejich součástí jsou nahřívací destičky, powerbanka i různě odnímatelné a pratelné části.

„Do fusaku vleze hráč i v kopačkách a přetáhne si ho až na stehna. Celé je to bezdrátové a i ve vysokých mrazech drží vak komfortní teplotu kolem 25 stupňů a díky vrchní nanomembráně je odolný i proti dešti nebo profouknutí,“ ukazuje názorně vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní TUL Roman Knížek.

Zkouška mrazem

Prototypy ladil celý tým letos v létě, když strávil Kozmův kolega i se zahřívacím vakem celý poločas v mrazové komoře. A i v těchto extrémních podmínkách boty udržely zmíněnou teplotu 25 stupňů Celsia.

Novinku pak testovalo také několik klubů napříč fotbalovými soutěžemi, které byly nadmíru spokojené a Kozma s nimi podle svých slov už nyní jedná o možných formách spolupráce. Vše je navíc navržené tak, aby si právě kluby mohly nahřívací boty i jejich obaly potisknout svým logem a barvami.

Jeden vak Hot Boots vychází na zhruba 14 tisíc korun. Pro kluby jsou připravené balíčky 12 návleků, které i s hromadnou nabíjecí stanicí, jež usnadní kustodům práci, vyjdou na 160 tisíc. „Už za sebou máme nějaké konzultace a víme, že tohle řešení bude zajímavé pro ligové týmy, zahraničí a třeba jednou i nároďák,“ předznamenává se smíchem Kozma.

Větší psychická pohoda

Co ví autor zlepšováku od svých fotbalových kolegů, po použití vaku se nikdo z nich nezranil. Boty hráčům navodily pocit, jako by právě vyšli z kabiny, a celý proces rozcvičení se díky nim urychlil. Přispěly prý také k jejich větší psychické pohodě.

„Nicméně teď jsme boty vyvinuli a s několika vzorky budeme chtít určitě oslovit i nějakou zdravotnickou instituci, abychom v dalších letech měli vyloženě zdravotní studii o vlivu naší boty na ta zranění. Aby to už nebylo jen o pocitech hráčů, ale i o číslech,“ podotýká autor.

Do budoucna by nahřívací vaky nemusely zůstat pouze na fotbalových střídačkách. Zvýšit komfort mohou třeba také lyžařům nebo běžkařům. V mimosportovním prostředí by zase mohly posloužit seniorům na vozíku.