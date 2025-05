Červnový ohňostroj v Chrastavě zakázala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli ochraně zvláště chráněných druhů živočichů i volně žijících ptáků.

„Dle dosavadních odborných poznatků je zcela nepochybné, že ohňostroje škodlivě zasahují do přirozeného vývoje ptáků,“ shrnula inspekce, která vydala 21. května 2025 rozhodnutí o předběžném opatření adresované městu Chrastava.

Asi šest set metrů vzdušnou čarou se na komíně bývalé firmy Kolora nachází aktivní hnízdo čápa bílého. Podle informací ČIŽP v této lokalitě, která je kontinuálně monitorovaná od roku 2014, čápi opakovaně hnízdí a odchovávají svá mláďata.

Ledňáček, luňák a jeřáb

Dále inspekce podotýká, že se v asi kilometrové vzdálenosti od náměstí kromě volně žijícího ptactva vyskytují také zvláště chráněné druhy jako krkavec velký, čírka obecná, ze silně ohrožených pak ledňáček říční a z kriticky ohrožených druhů luňák červený nebo jeřáb popelavý.

Inspekce je přesvědčena, že pořádáním ohňostroje, který město plánovalo odpalovat 7. června na náměstí, by došlo k porušení zákona. Kvůli ohňostrojům ptáci mohou opouštět úkryty i hnízda s mláďaty a nejhorší dopady bývají v době hnízdění, tedy od dubna do konce srpna. K pořádání ohňostroje by město muselo obdržet výjimku.

O tu ale Chrastava žádat neplánuje, říká starosta Michael Canov. „Město bude samozřejmě nařízení respektovat a ohňostroj tudíž letos nebude,“ dodává. By se o tom ČIŽP nezmiňuje, vidí jasnou souvislost mezi zákazem ohňostroje v Chrastavě a podobnou kauzou v nedalekém Frýdlantě.

Ohňostroj vyhnal čápa z hnízda

Tam v sobotu 17. května při Valdštejnských slavnostech vylekaný čáp v noci opustil kvůli ohňostroji svá mláďata a nevyklubané vejce. Podle odborníků mohla prochladnout. Drama na frýdlantském komíně, které vyvolalo vlnu reakcí na sociálních sítích, zachytila kamera.

Část obyvatel Chrastavy zákaz vítá, podle Canova s ohňostrojem nikdy nebyl žádný problém. Současně ubezpečil, že o peníze město nepřijde.

„Domluvili jsme se se střelmistrem, že to, co má připraveno, použije někde jinde,“ konstatuje. Ohňostroj mezitím město vyškrtlo z programu slavností, a jestli nabídne alternativu, zatím není jasné. „Ještě se o tom poradíme, myslím ale, že nebude,“ uzavírá Canov.