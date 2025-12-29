Commedia Finita ve Vysokém

Divadelní spolek Krakonoš zve do Vysokého nad Jizerou na divadelní představení Commedia Finita.
Na hru mohli diváci přijít do divadla Krakonoš už dvakrát o svátcích, poslední termín je v sobotu 3. ledna od 19.30.
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...
Městský soud v Praze se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy někdejší předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové. Vyplývá to z...
O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...
Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun....
Do roku 2027 má podle záměru současného vedení regionu vzniknout nová zubní klinika v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. Hejtmanství tím reaguje na trend, kdy v posledních letech skončila v...
Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....
Zákon sice letos výrazně zpřísnil podmínky pro využívání pyrotechniky a odpalování ohňostrojů, přesto se mohou obyvatelé některých jihomoravských měst těšit, že na přelomu roku ohnivou show na obloze...
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal pražskému dopravnímu podniku (DPP) a magistrátu pod stromeček nechtěný dárek. Zrušil miliardovou zakázku na 180 trolejbusů, a DPP tak musí výběrové...
V bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, v níž sídlí Galerie Středočeského kraje (GASK), se v létě otevře penzion. Bude sloužit umělcům, odborným hostům i...
Svět fantazijních kompozic a přírodních tvarů se otevře návštěvníkům v prostorách Klubu 29.