Mysleli, že Preciosa je drahý kámen. Šperky z českých korálků nosí i indiáni

Lada Válková
  16:22aktualizováno  16:22
Sledovat Metro na Googlu
Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky

Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky | foto: Crystal Valley Week

Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky
Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky
Botanička Viviane Fonseca Kruel při pobytu ve vesničce, kterou v Amazonském...
Botanička Viviane Fonseca Kruel při pobytu ve vesničce, kterou v Amazonském...
12 fotografií
Příběh o tom, jak se skleněné perličky ze severních Čech propsaly do tradice původních obyvatel brazilské Amazonie, přináší letošní festival skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week. A nejen to. Vzácní hosté představují své umění v Liberci naživo.

České skleněné perličky už po generace zdobí jejich šperky i rituální oděvy. Když si zástupci kmene Panará v srdci Brazílie postěžovali příchozí botaničce, že jim překupníci místo oblíbených korálků z Preciosy začali vnucovat levnější a méně kvalitní náhražky, pravděpodobně netušili, jak rychle se zpráva z Amazonského pralesa dostane až do Křišťálového údolí.

Botanička Viviane Fonseca Kruel, jež původní obyvatele navštěvuje a sestavuje s nimi katalogy léčivých a jedlých rostlin, je totiž sestřenicí sklářského výtvarníka Ricarda Hoineffa, který se usadil v severních Čechách. A k výrobci skleněných perliček – stejně tak k nápadu propojování kultur – to nemá vůbec daleko.

„Podívej, kde jsem, napsala mi sestřenice přes WhatsApp,“ popisuje Hoineff těžko uvěřitelnou shodu okolností. „Holky, které tady pracují s korálky, mají problém sehnat ty správné. Dostávají od překupníků plastové nebo nepravidelných velikostí, ze kterých nemohou dělat své vzory. A kazí jim to jejich obrazy,“ líčí obsah konverzací se svou příbuznou, která se toho času nacházela v tropickém deštném pralese na hranici států Mato Grosso a Pará.

Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky
Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky
Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky
Botanička Viviane Fonseca Kruel při pobytu ve vesničce, kterou v Amazonském pralese obývá lid kmene Panará.
12 fotografií

V portugalštině slovo preciosa znamená drahocenný, proto podle Hoineffa lidé z kmene Panará vůbec netušili, že jde o jméno výrobce. „Mysleli si, že je to nějaký drahý kámen – preciosa. Něco jako ametyst,“ říká rodák z Brazílie, podle kterého však nezůstalo jen u zprostředkování korálků.

Zástupci kmene totiž přijedou do Liberce na právě probíhající Crystal Valley Week, největší přehlídku skla, šperku a bižuterie v Česku. Právě motto letošního pátého ročníku – Connecting Cultures - odkazuje na příběhy českého skla, které se dostalo do různých částí světa.

„Ani si nedovedeme představit, jak jsou korálky, které tady vyrábíme, pro spoustu lidí a kultur opravdu cennou záležitostí,“ zdůrazňuje Hoineff, podle nějž se lidé z Panará ke korálkům dostali v 70. letech v exilu, když byli nuceni žít v úplně jiné části Brazílie, než kde byli zvyklí. Letos je to však dvacet let, co se jim podařilo navrátit na původní území a kmen, kterému hrozilo vyhubení, se rozrostl již na pět vesnic.

První let přes oceán

„Jsou to lidé, kteří v životě neletěli přes oceán. Maximálně byli v Sao Paulu, aby si udělali pas. Ale většina z nich ve velkých městech vůbec nebydlí,“ přibližuje Hoineff, podle nějž bude pro sedm návštěvníků obrovským zážitkem exkurze do výrobních prostor společnosti Preciosa Ornela v Desné, kde uvidí, jak korálky, které tak dobře znají, vlastně vznikají.

Během festivalu, který probíhá na více než 36 lokacích od Lidových sadů až po Vratislavice, přiblíží hosté z brazilské Amazonie svou kulturu. „Návštěvníci mohou od úterý 25. srpna do pátku 28. srpna na centrálním Křišťálovém náměstí sledovat, jak ručně vytvářejí tradiční perličkové šperky. Mohou se také nechat pomalovat autentickými motivy barvou Jenipapo z Amazonie,“ konstatuje ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd.

Na počátku dne i na jeho sklonku pak je možné přihlížet rituálnímu tanci doprovázenému zpěvem i hrou na hudební nástroje. „Také tu prodávají své umění – od tašek přes oblečení s ručně malovanými vzory přes šperky z korálků, chrastidla a další. Myslím, že se lidé z toho marketu zblázní,“ směje se Hoineff.

Šelmárium zkrášlí zoologickou zahradu

Program festivalu mezi 24. a 29. srpnem přináší přes osm desítek akcí, mezi nimi výstavy a vernisáže, ukázky sklářských technik, workshopy, prodejní akce či módní instalace. V Liberci svá díla prezentuje více než stovka umělců, designérů, skláren i škol. Vyčerpávající seznam je na webu crystalvalleyweek.cz. Mezinárodní linku akce podtrhují například kanadsko-český sklářský výtvarník a sochař Wesley Rasko nebo venezuelský florista Juan Carlos Semidey.

„Z mladé generace tvůrců, která může přispět k zachování sklářské tradice v regionu, jsou zastoupeni studenti Technické univerzity v Liberci a také žáci středních uměleckých průmyslových škol. Ti navíc společně pracují na mozaikové instalaci Šelmárium, která zkrášlí průčelí pavilonu šelem v liberecké zoologické zahradě,“ předesílá PR manažerka festivalu Lucie Fürstová.

Nechybí ani Křišťálové boxy s rozmanitými exponáty nebo Křišťálová tramvaj. Historický vůz vyzdobený Sklárnou Jílek, která se nechala inspirovat atmosférou dálkových železničních výprav za poznáním, jezdí denně mezi libereckým viaduktem a výhybnou ve Vratislavicích.

„Ne vše krásné, co stojí za to, se odehrává v Praze. Pořádáme festival, který nemá obdoby, nejen ve střední Evropě,“ uzavírá Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch. Současně vyzývá, aby návštěvníci festivalu během akce – coby poznávací znamení – nosili své šperky z Křišťálového údolí.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

27. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

ilustrační snímek

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v...

27. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla

SlavickĂ˝ po deseti letech konÄŤĂ­ jako umÄ›leckĂ˝ ĹˇĂ©f baletu JihoÄŤeskĂ©ho divadla

Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na...

27. srpna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Festival Ji.hlava chce do mÄ›sta dostat dĂ­lo rumunskĂ©ho vĂ˝tvarnĂ­ka PerjovschĂ©ho

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo...

27. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat...

27. srpna 2026

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

27. srpna 2026  13:43

Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky

Hasiči museli obléct speciální obleky (27. srpna 2026)

Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...

27. srpna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z původní stavby zůstalo prakticky jen zdivo. Ašský bazén se už plní vodou

Rekonstrukce bazénu v Aši je hotová, už se napouští voda.

Čištění, úklid, nátěry, obklady, montáž vybavení a sanitární techniky. A především napouštění vody do nové nerezové vany o obsahu přes 500 metrů krychlových. Celková rekonstrukce městského bazénu v...

27. srpna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Zloděj poničil sedmnáct hrobů, ukradl z nich dvířka a několik uren

Zloděj poničil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů, z nichž ukradl...

Obyvatele Slatinic na Olomoucku rozezlil zatím neznámý zloděj, který na tamním hřbitově při krádeži poničil téměř dvě desítky hrobů. Navíc zde také ukradl několik uren. Pachateli hrozí za krádež a...

27. srpna 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.