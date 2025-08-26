Začíná Crystal Valley Week. Láká na sklo, šperky i křišťálovou tramvaj

Lada Válková
  11:22aktualizováno  11:22
Přes osmdesát výstav, koncertů, instalací či workshopů se tento týden odehraje v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou. Sklářský festival Týden Křišťálového údolí s podtitulem Glass Fashion přivede od 26. do 30. srpna do Libereckého kraje umělce jak z Křišťálového údolí, tak ze zahraničí. Většina akcí bude zdarma.

Vánoce v srpnu

Kontroverzní vánoční stromky umístěné před rokem v létě na zastávkách, které měly cestující lákat na festival, letos návštěvníky Liberce těšit ani iritovat nebudou. O Vánoce v srpnu ale nepřijdou.

„Vánoční dům budeme mít opět na Sokolovském náměstí. Spojil se s návrhářkou oděvů a sklářkou Jiřinou Tauchmanovou, která pracuje s lehaným sklem. Vytvořila obrovský betlém,“ upozorňuje Lucie Fürstová, PR manažerka projektu Crystal Valley, který sdružuje sklářské umělce a instituce v regionu.

Výtvarník Martin Pouzar se postaral o speciální výzdobu historické tramvaje T3, která bude jezdit po Liberci.
Hudba a workshopy

„Centrum doprovodného programu bude v době konání festivalu na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Budeme tam mít i mobilní sklářskou pec, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet broušení v dílně AZ-Design Aleše a Zlaty Zvěřinových, kteří se zároveň prezentují v krásném prostoru obchodního domu Brouk a Babka v Pražské ulici,“ informuje ředitel Křišťálového údolí Lukáš Zmatlík.

Pecha Kucha ve Vratislavicích

Kulturní program se ve středu večer rozproudí také ve vratislavickém centru 101010, kde na zpoplatněné talkshow Pecha Kucha vystoupí množství umělců včetně zahraničních. Poté Vratislavice ožijí barvami festivalu, kterými se rozzáří i nové křišťálové hodiny.

„Můžeme je podbarvovat i na dálku. Světelný efekt je napojený na radnici i na naproti stojící kostel,“ vysvětluje Lucie Karlová, generální ředitelka společnosti Preciosa Lighting, která rozměrné hodiny pro Vratislavice vyrobila.

Křišťálová tramvaj

Útok perliček. Tak prezentuje Martin Pouzar svou výzdobu historické tramvaje T3, jež bude od 25. do 30. srpna zdarma převážet cestující mezi libereckou zastávkou Viadukt a zastávkou Vratislavice nad Nisou výhybna.

„Perličky jsou doma všude. Na zahradě, v ateliéru, všude. Momentálně jsme zpracovali asi dvě stě kilogramů perliček,“ prozradil umělec pár hodin před instalací skleněných objektů do tramvaje v libereckém depu.

Z věže do podzemního krytu

Crystal Valley Week 2024 zavedl příchozí například do zauhlovací věže, letos se mezi neobvyklá místa řadí kryt civilní obrany. V prostoru, který má chránit, ale zároveň v sobě nese tíhu nejistoty, se již nyní nachází instalace Neprostor.

„Ondřej Kábele je vycházející jméno českého designu a představí zde svou práci, kterou obhajuje na vysoké škole,“ konstatuje Fürstová.

Poprvé v technickém muzeu

Výstava Sklo ve formě, která bude k vidění v pavilonu D Technického muzea v Liberci do konce září, představí jedinečnou sbírku historických forem brusiče a skláře Jana Pesničáka z Josefova Dolu.

„Většinou jsou to formy na výrobu flakonů, pochází z konce 19. a počátku 20. století. Představíme samotné formy i výsledné výrobky,“ láká kurátorka Adéla Mende.

Křišťálový trh v knihovně

Originální šperky si budou moci odnést návštěvníci trhu v krajské vědecké knihovně, které jim v pátek a v sobotu nabídnou přes tři desítky prodejců. Také zde bude probíhat doprovodný kulturní program, při jehož sestavování organizátoři mysleli i na rodiny s dětmi.

Olivy ve skle

Liebiegův palác představí proslulou sklářskou rodinu Olivových ze Železného Brodu. „Prarodiče se zapsali do dějin sklářství, děti také a teď je tu třetí generace. Nikdy nevystavovali dohromady. Nevystavujeme mnoho děl, ale podařilo se nám ukázat, jak se mezi sebou ovlivnili, aniž si to vůbec uvědomili,“ říká kurátor výstavy Ricardo Hoineff.

Na netradiční výstavě, která potrvá do 30. srpna, spolupracovala také česká ilustrátorka Toy Box. „Chtěl jsem nejen vystavovat ta díla, ale prezentovat tváře lidí, u nichž známe jen jména,“ doplňuje kurátor.

„Díky Ricardovi je výstava komorní a rodinná a zvolené exponáty mají svou sílu. Mají možnost promluvit,“ míní Ladislav Oliva. Ten je mimo jiné autorem šperků pro chystanou módní přehlídku.

Módní show v depu

V pátek a v sobotu večer od 19 hodin proběhnou v industriálním prostoru tramvajového depa dvě módní výstavy inspirované Křišťálovým údolím. Na nich se skrze svá díla předvedou skláři, šperkaři i tvůrci bižuterie z celého kraje.

„Připravujeme obrovskou multimediální show, ve dvou večerech budeme dohromady prezentovat více než třicet designérů, značek či módních návrhářů. Nebude tam žádný moderátor, bude tam spousta tance a vytříbených choreografií,“ zve digitální tvůrce Ondřej Rea. Na obě akce je třeba předem zakoupit vstupenky.

Jizerská 50

Medaile, ceny i šperky pro účastníky závodu Jizerská 50 vystaví Galerie Lázně. „Uvidíme, jak vypadaly letošní skleněné medaile z Preciosy Ornely a trofeje, které tvořil mladý výtvarník Matyáš Chochola,“ připomíná Jaroslava Růžičková z Preciosy trofeje odlité ze stopy lyžařů. Svou účast přislíbil také legendární pětinásobný vítěz závodu Jiří Beran.

Skleněná zahrada

Po zábavné grotesce „Do stopy!“ z prostředí Jizerské 50, kterou ve čtvrtek uvede Naivní divadlo, bude následovat komentovaná prohlídka výstavy Naivní zahrada.

„Jde o nejmenší výstavu, kterou kdy Jiří Pačinek měl,“ nastiňuje PR manažerka Crystal Valley Lucie Fürstová. I přes svou umírněnou rozlohu návštěvníky vtáhne do světa křehkých rostlin, barev, tvarů i optických iluzí.

Sklářský festival, který se koná pod záštitou UNESCO a poprvé nabízí také odborný program, se odehraje na více než třiceti lokacích. Loni se jej zúčastnilo přes 30 tisíc lidí.

Kompletní seznam letošních akcí a podrobné informace přináší crystalvalleyweek.cz nebo facebookový profil festivalu, stejně tak informační stánek před radnicí na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.

