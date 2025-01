Crystalex provede ekologickou modernizaci za 618 milionů, pomůže mu ušetřit

Novoborský Crystalex CZ produkuje 110 kusů nápojového skla za minutu, nepřetržitě každý den v roce. Díky chystané modernizaci výrobních prostor ušetří za energie a významně sníží emise skleníkových plynů.

Během tří let největší tuzemský výrobce nápojového skla zateplí budovy ve svém areálu, nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu, bude modernizovat původní osvětlení, trafostanici či vzduchotechniku. Také začne účinně využívat odpadní teplo. Očekávaná modernizace přesáhne 618 milionů korun, z fondu ministerstva životního prostředí získá sklářský podnik dotaci přes 278 milionů korun.

„Dotace to samozřejmě není stoprocentní. Více jak padesát procent bude do změny technologií investovat sama firma. Důležité je, že se jí investice navrátí,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Podle něj uspoří Crystalex CZ tři čtvrtiny emisní stopy na výrobku, což vnímá jako obrovské plus pro jeho konkurenceschopnost.

Amerika, významný trh

Největšími evropskými konkurenty firmy jsou německé a rakouské sklárny, na trh dále vstupují Bulharsko a Turecko. „Naše významné trhy jsou i v Americe. Tam se už někdy objevuje i čínská výroba,“ vyjmenoval generální ředitel Crystalexu CZ Tomáš Januš.

„Pokud Turci a další státy nebudou sklo vyrábět s nízkou uhlíkovou stopou, budou platit uhlíkové clo na celém vnitřním trhu evropské sedmadvacítky,“ poznamenal Hladík, který Česko považuje za zemi průmyslovou a technologickou. „Takovou chceme i zůstat,“ ubezpečil.

Navzdory běžnějšímu užívání plynu při tavení skla sází Crystalex CZ na elektrické tavení. Technologie se od 70. let minulého století osvědčila, respektive až do roku 2022, kdy extrémně vzrostly ceny energií.

To byl pro firmu, která vyváží až 90 procent své produkce do zahraničí, jeden z nejsložitějších roků za dobu její existence. „Při původních cenách jsme se pohybovali na částkách kolem 150 milionů ročně za elektřinu a plyn. V roce 2022 to bylo přes 350 milionů,“ prozradil Januš.

Šance pro další výrobní firmy

Loni firma platila za energie kolem 240 milionů. „I přesto, že ceny energií se pomalu vrací do úrovně před válkou, je důležité dál snižovat energetickou náročnost, uhlíkovou stopu či výdaje za energii. A především být odolní pro jakýkoliv příští cenový skok,“ upozornil ministr Hladík s tím, že program RES+ je otevřený každé velké výrobní firmě v energeticky náročných odvětvích.

Crystalex CZ zaměstnává přes 650 lidí, kteří pracují v nepřetržitém provozu. V jeho halách vzniká více než 56 milionů skleněných výrobků za rok. Roční obrat dosahuje 1,4 miliardy korun.

„Jsem rád, že se firma otřepala z energetické krize před dvěma lety a našli jsme cestu, jak modernizaci uskutečnit i prostřednictvím dotace. S tímto projektem jsme průkopníci mezi sklárnami. Sklo je v Novém Boru od roku 1414. Je tady know how i sklářské školy. Je to odkaz našich předků, který jsme povinni předávat dál,“ uzavřel senátor Jiří Vosecký.