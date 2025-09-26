Současný stav silnice je podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nevyhovující. „Objevují se výtluky, příčné a podélné praskliny a povrch ztrácí protismykové vlastnosti. Starý asfaltový kryt bude nahrazen novým, a to moderní metodou recyklace za horka,“ popsala mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Motoristé musí počítat i se sníženou rychlostí na úseku, a to na osmdesát kilometrů v hodině. „Doprava bude vždy zachována v obou směrech, ovšem v provizorních zúžených jízdních pruzích. V některých etapách bude doprava vedena pouze jedním pruhem v každém směru, jindy v režimu jeden plus dva jízdní pruhy,“ přiblížil mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že jeden pruh bude ve směru na Prahu a dva na Turnov.
Omezení se dotkne i některých dálničních nájezdů a výjezdů. Dočasně budou uzavřené připojovací a odbočovací pruhy na exitu 67 v Příšovicích, kde bude doprava vedená přímo z jízdního pruhu.
Na mimoúrovňové křižovatce u Ohrazenic pak budou při některých fázích opravy úplné uzavírky. Objízdné trasy povedou přes exit 63 u Březiny nebo exit 71 u Ohrazenic s otočením do protisměru. Objížďky budou pro řidiče vyznačené.
Zhruba šestitýdenní oprava dálnice vyjde na více než 57 milionů korun. „Součástí oprav bude také úprava odvodnění a zádržného systému, aby byla jízda bezpečnější a komfortnější,“ dodala mluvčí Zahálková.
Silničáři opraví zhruba pět kilometrů dálnice.
