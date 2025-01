Na daň z nemovitých věcí na rok 2025 se zájemci mohou přijít zeptat do prostoru obřadní síně na městském úřadě v Jilemnici.

Rady tu lidé získají v týdnu od 13. ledna do 17. ledna, a to v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin. A dále v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7 do 14.30.

V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2025 je na územním pracovišti v Semilech zajištěný provoz informační linky na telefonních číslech: 481 660 111, 481 660 361 nebo 481 660 363.