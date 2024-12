Darujte radost s hokejisty a zahřejte se svařákem

Návštěvníci se mohou těšit nejen na klání, ale i na vánoční akci s doprovodným programem, který pro dospělé i děti připravily HC Turnov 1931 a Městská sportovní Turnov.

Příchozí mohou v sobotu přinést na zimní stadion dárky a nechat je pod vánočním stromkem hned u hlavního vchodu. Turnovští hokejisté je pak odvezou seniorům do DD Pohoda.

Každý, kdo přinese dárek, dostane na oplátku poukaz na svařák či jiný horký nealko nápoj do sportbaru na zimním stadionu. Od 16 do 18 hodin bude pro děti připravená zábavná stezka „Putování za vánoční hvězdou“ na venkovní inline dráze. Od 16.15 do 16.45 hodin se předvede dětský pěvecký sbor Karmínek.

Samotné utkání začíná v 17 hodin. Vstup na zápas je pro všechny návštěvníky zdarma jako poděkování za podporu a přízeň hokejistům Turnova.