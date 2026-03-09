Den Jizerské magistrály v Bedřichově

Ale také malování na obličej, dětský závod na běžkách a občerstvení.
Bohatý program nabídne Mezinárodní den Jizerské magistrály, který proběhne v neděli na stadionu v Bedřichově.
Akce potrvá od 9 do 16 hodin.
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...
Streamovací gigant sice naoko prohrál souboj o studio Warner Bros., vsadil však zároveň na technologii, která může navždy změnit fungování filmové postprodukce. Koupil ji od režiséra a herce Bena...
České Budějovice přidají na letošní mzdy nepedagogických pracovníků 15 milionů korun. Rozhodli o tom dnes městští radní. Peníze zamíří na 32 základních a...
Hasiči dohašují požár kravína v Nové Dědině na Kroměřížsku. Hořet začalo brzy odpoledne. Zvířata se z hořícího objektu podařilo přemístit do bezpečí. Požár...
Hasiči dnes dopoledne vyjížděli k požáru rodinného domu v Miskovicích na Kutnohorsku. Jeden člověk se zranil, utrpěl popáleniny druhého stupně na 20 procentech...
V Plzeňském kraji minulý týden o 14 procent ubylo nemocných s respiračními infekcemi a chřipkami. Na konci týdne připadalo na 100.000 obyvatel 860 nakažených,...
Plavecký areál na Klíši v Ústí nad Labem bude mít nové občerstvení, které bude přístupné i ze vstupní haly. Investice vyjde odhadem na 11,5 milionu korun bez...
Nová stálá expozice neziskové organizace Centrum studií genocid Terezín přiblíží zločiny proti lidskosti 20. století. Dnes zpřístupněný multimediální projekt...
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Ústeckého kraje vymění v letošním a příštím roce 27 sanitek. Prvních deset za 48 milionů korun dostala dnes. Postupně...
Mladá Boleslav bude letos hospodařit s očekávanými příjmy 2,074 miliardy korun a výdaji 2,195 miliardy korun. Schodek zhruba 120 milionů korun město pokryje...
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Vydatné deště předloni v září spustily v Jeseníkách desítky bahenních proudů, které z hor do toků během povodně transportovaly obří množství kamení, hlíny a dřeva. V terénu i analýzou dat se na...
Klidný, vyrovnaný a neokázalý chlap, vypravěč i dobrodruh, s nímž bylo bezpečno. Vždy budil dojem, že všechno zařídí. Cestovatel a fotograf Leoš Šimánek v noci zemřel. Bylo mu devětasedmdesát let....