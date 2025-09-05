Ty zájemce povozí v době od 9.30 do 15.30. Nástupní i výstupní místo je v Sokolské ulici. V den akce je jízdné v MHD i v historických vozech zdarma.
Zájemci se svezou historickými autobusy
Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka
Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...
Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen
„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“
Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové
Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...
Máte hodinu. Lidé z nestabilního domu se vrátili pro věci, brali to nejnutnější
Obyvatelé domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově se mohli v pátek vrátit pro své věci. Měli na to asi hodinu. Brali si to nejnutnější. Doprovodila je policie a statik. Informovala...
V Děčíně začal obří jeřáb s osazováním hlavního nosníku lávky pro pěší
Stavbaři v Děčíně dnes začali s osazováním hlavního nosníku lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici. Obří jeřáb s nosností 450 tun přenese dva díly s...
Při nehodě nákladního a osobního auta na Kladensku utrpěli zranění dva mladiství
Při nehodě nákladního a osobního auta u Hobšovic na Kladensku se dnes odpoledne zranili dva mladiství z osobního auta. Jednoho s těžkým zraněním transportovali...
Lanovka na Sněžku o prázdninách přepravila o 1,7 pct více cestujících než loni
Kabinová lanovka na Sněžku přepravila o letních prázdninách zhruba 95.590 cestujících, což je v meziročním srovnání o 1,7 procenta více. Návštěvnicky silnější...
Zájem o členství ve volební komisi byl někde ve Zlínském kraji malý
S malým zájmem o účast ve volebních komisích se potýkala některá města ve Zlínském kraji. ČTK to dnes řekli zástupci radnic. Řada měst na svých webech před...
Trávník jako oraniště. Divočáci rozryli fotbalové hřiště, zkomplikovalo to zápas
Místo na páteční trénink museli fotbalisté SK Jundrov, hrající v Brně městskou soutěž, na neplánovanou brigádu. S rodinami přišli na hřiště likvidovat škody, které ráno způsobila skupina volně...
Rodinné poradně chybí peníze na psychology, děti nemají kam jít
Denně volají rodiče s prosbou o pomoc pro děti, které trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním. Organizace Rodina v centru v Novém Boru ale od srpna nové klienty nepřijímá....
H. Králové chystá architektonickou soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně
Hradec Králové začal chystat architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny na západním okraji města. Náměstí by mělo vzniknout na...
Technická univerzita v Liberci má po 70 letech nové univerzitní insignie
Technická univerzita v Liberci (TUL) poprvé po více než sedmi dekádách představí nové univerzitní insignie. Rektorský řetěz a čtyři řetězy prorektorek a...
Malé a velké čeká rozloučení s prázdninami
Odpoledne se sportem zažijí lidé, kteří přijdou na akci Rozloučení s prázdninami v obci Těpeře u Železného Brodu.
Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři
Rudá věž smrti v Ostrově, symbol utrpení politických vězňů z 50. let minulého století, dostala novou šanci. Sedmipatrová věž z neomítnutých cihel se stala majetkem státu a přešla do správy Národního...
Příznivci dopravy a historie prožijí svůj den v sobotu v České Lípě. Lidé se na chvíli přenesou do minulosti a projedou se Českou Lípou v některém z historických autobusů.