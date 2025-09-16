Den se záchranáři ve Frýdlantě

Lidem ve Frýdlantu se v pátek 19. září představí záchranáři.
Den IZS proběhne od 9 do 13 hodin na Náměstí T. G. Masaryka.
Akci bude doprovázet hudba Hradní stráže a Policie České republiky.
Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...
Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.
Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...
Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...
Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...
Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Maroše Straňáka odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Straňák tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně...
V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...
Příbram zpřísnila pravidla pro venčení psů ve městě. Vyhláška schválená na posledním jednání zastupitelstva stanovuje, že v zastavěném území lze psa venčit jen...
Ocelová lávka nad kolejištěm smíchovského nádraží patřila téměř sto let k charakteristickým symbolům této části Prahy. Kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City ale musela v roce 2023 ustoupit. V místě...
Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...
S pravděpodobnou podobou šlechtičny Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna, se mohou seznámit návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku. V...
V lázeňském městě Klimkovice nedaleko Ostravy stavbaři bourají hasičskou zbrojnici v Požárnické ulici. Demolicí vznikne prostor pro výstavbu nové zbrojnice za...
Hranice pečlivě postavená ze čtyř metrů krychlových dřeva v úterý dopoledne mohutně vzplála uvnitř ocelové haly v průmyslovém areálu na okraji Jeseníku, kde vědci z ČVUT Praha a konstruktéři pod...
Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...