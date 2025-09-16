Den se záchranáři ve Frýdlantě

Autor: libred
  13:39
Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, dobrovolní hasiči z Frýdlantu, frýdlantští strážníci, ale třeba i armáda.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lidem ve Frýdlantu se v pátek 19. září představí záchranáři.

Den IZS proběhne od 9 do 13 hodin na Náměstí T. G. Masaryka.

Akci bude doprovázet hudba Hradní stráže a Policie České republiky.









