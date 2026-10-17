Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou

Bohatý program nabídne nedělní Den seniorů v jídelně ZŠ v Rokytnici nad Jizerou.
Nebude chybět ani měření tlaku, cukru a kyslíku v krvi nebo dárek či drobné občerstvení.
Akce začíná ve 13 hodin, vstup je zdarma.
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Bohatý program nabídne nedělní Den seniorů v jídelně ZŠ v Rokytnici nad Jizerou.
Nebude chybět ani měření tlaku, cukru a kyslíku v krvi nebo dárek či drobné občerstvení.
Akce začíná ve 13 hodin, vstup je zdarma.
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