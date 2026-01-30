Deskohrátky v Hejnicích

Přinést si mohou i svou oblíbenou hru. Chybět nebude drobné občerstvení a připravena je také závěrečná pozornost pro účastníky.
Deskohrátky pro děti i dospělé se konají v jídelně ZŠ Hejnice od 15 do 18 hodin.
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...
Kriminalita v Plzeňském kraji loni mírně stoupla. Policie evidovala 9244 trestných činů, meziročně o 248 víc. Nárůst způsobily především podvody, stoupla i...
Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla...
Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle...
Na břehu Labe u sídliště Polabiny v Pardubicích letos vznikne Sluneční pláž s molem, lehátky nebo ohništěm. Postaví ji městský obvod II, který vypsal výběrové...
Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.
Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22. února na Výstavišti v Českých Budějovicích v souběhu s letošními zimními olympijskými hrami v Miláně a...
Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohou projet.
Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...
V Karlovarském kraji odevzdali lidé při letošní zbraňové amnestii už přes 20 zbraní. Jde většinou o pistole nebo lovecké zbraně. Policisté zatím mezi...
Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek....