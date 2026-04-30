Děti jsou ústředním motivem letošní expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, který je národní kulturní památkou. Muzejníci za pomoci tří desítek figurín naznačují, jak mohl vypadat běžný život dětí na statku v 19. století. Ukazují je nejen při hře, odpočinku a práci, ale i klečící za trest v koutě či skákající do sena ve stodole. Novou expozici má Dlaskův statek po dvou letech, řekla dnes ČTK její spoluautorka a etnoložka Michaela Havelková. Návštěvníkům statku bude expozice přístupná od pátku.
"Zatímco ta minulá se věnovala dřevu a výrobě ze dřeva, teď jsme přesedlali na úplně jiné téma a nová expozice se jmenuje Dítě v chalupě. Není to úplně odborně pojaté, ale spíš to ilustruje takový každodenní domácí život, kdy je rodina obklopená dětmi," uvedla.
To je patrné už ze scény v hlavní světnici statku, kde na jedné straně stojí matka s nejstarší dcerou a společně zadělávají těsto na chleba. "Ale samozřejmě maminka kromě toho, že vaří a pracuje, tak má u sebe také nejmladšího člena rodiny, který se jí nepouští, drží se jí. A ta maminka musí všechno dělat jednou rukou. Myslím si, že hodně velká část maminek to zná i dnes," řekla Havelková.
K vytvoření další scény v hlavní světnici muzejníci využili pec, na níž jsou další figuríny dětí. V minulosti děti na peci spaly, ve vytvořené scéně u nich sedí i dědeček. "A vypráví jim nějaké své příhody z mládí. Třeba jak musel narukovat a jak na něj babička 14 let doma čekala, než se mohli vzít a mohli mít veselku," naznačila možné téma rozhovoru etnoložka.
Světnice tehdy sloužila dětem i k hraní, což ilustruje další scéna. Hraček ale před dvěma stoletími neměly děti tolik, co dnes. "Myslím si, že v současnosti jsou děti přehlcené hračkami. V minulosti měly buď to, co jim rodiče, prarodiče, kmotři přivezli nebo přinesli z poutě, anebo měly hračky, které si vyrobily samy nebo jim je vyrobili rodinní příslušníci. Takže to všechno tady můžete nalézt. A nahoře v patře jsou potom i takové drobné hry, kdy si děti hrávaly s knoflíky, s kamínky, s fazolemi," řekla Havelková.
Děti ale byly podle ní zároveň už od útlého věku zapojované do prací nejen v kuchyni, ale i v hospodářství. V jedné místnosti je proto scéna, kde učí otec syna nějakému řemeslu. "Opravují hospodářské nástroje nebo ho učí vyřezávat. A zároveň tady máme chlapečka, který zlobil a musí v koutě klečet na kolínkách, protože v minulosti to téma fyzických trestů nebylo tak řešené jako dneska. A děti trestány byly. Říkalo se, že metla vyhání děti z pekla," dodala Havelková.
Nová expozice zůstane na Dlaskově statku, který patří k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury na severu Čech, minimálně po celou letošní sezonu. Muzejníci ji budou jen průběžně obměňovat podle toho, jaké zvyky či obyčeje se vážou ke konkrétním ročním obdobím a událostem.