Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:42aktualizováno  11:42
Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země uspěli u Krajského soudu v Liberci s námitkami k připravované přeložce silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku. Soud zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které v roce 2024 povolilo škodlivý zásah stavby do biotopů, a věc vrátil k novému projednání.
Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025)

Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025) | foto: Město Česká Lípa

Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025)
Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025)
Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025)
Stavba obchvatu České Lípy (květen 2025)
8 fotografií

Sporný více než deset kilometrů dlouhý úsek plánované silnice I/9 z Dolní Libchavy do Nového Boru je součástí obchvatu, který by měl po dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí.

Práce na projektu začaly v roce 2008 a podle původních plánů po něm měla první auta projet už před devíti lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta, hotová je část první etapy a pracuje se na druhé.

Trasa dalšího připravovaného úseku vede z více než poloviny přes území CHKO České středohoří.

Zpoždění kvůli rozvodněné Ploučnici. Stavba obchvatu České Lípy se protáhne

„Ze tří bodů žaloby jsme uspěli u dvou. Jednak nebyly uvedeny konkrétní důvody pro zamítnutí našich návrhů vysadit dřeviny do zprovoznění silnice a zavést ekologický deník a jednak nebyl stanoven konkrétní způsob kontroly plnění všech uložených podmínek, neboť byly napojeny jen na kontrolování realizace silnice a nikoliv i zmírňujících a náhradních opatření za zásah,“ doplnil předseda Dětí Země Miroslav Patrik k rozsudku. Stanovisko ministerstva zatím není k dispozici.

Krajský soud ale zamítl bod s námitkami, že přeložka nepředstavuje veřejný zájem, který by převažoval nad zájmem ochrany více než pěti desítek cenných druhů rostlin a živočichů.

„Podle názoru soudu přeložka silnice I/9 zajistí zvýšení bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy a také sníží koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a intenzity hluku, zejména v České Lípě,“ dodal předseda Dětí Země. Podle soudu neexistuje lepší řešení.

Přes 14 tisíc aut denně

O obchvatu, který měl v České Lípě odvést dopravu mimo obydlená území, se mluví od 90. let minulého století. Město s více než 36 tisíci obyvateli je jedním z mála, která obchvat nemají. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14 tisíc automobilů.

Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než se předpokládalo. (29. května 2025)
Plánovaná výstavba spojí Dubici s Dolní Libchavou.
Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než se předpokládalo. (29. května 2025)
Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než se předpokládalo. (29. května 2025)
8 fotografií

Stavba obchvatu má i další odpůrce, spolu s ekologickými organizacemi se proti ní postavili například lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení pozemků i zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice.

Kilometr a půl za 500 milionů. Ministr dopravy hájil v České Lípě obchvat

Zatím je hotový úsek, který končí na začátku České Lípy v Dubici, od loňska se pracuje na navazujícím 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy za 544 milionů korun. Hotový má být příští rok.

Náklady na navazující úsek z Dolní Libchavy do Nového Boru odhaduje Ředitelství silnic a dálnic ČR na 2,2 miliardy korun, stavbu by chtělo zahájit v roce 2029. ŘSD aktuálně vybírá dodavatele přestavby mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, která je součástí budoucího obchvatu a propojuje silnici I/9 se silnicí I/13.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Univerzita Palackého má první památný strom, roste v botanické zahradě

ilustrační snímek

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci má svůj první státem chráněný strom rostoucí na jejích pozemcích. Stal se jím více než stoletý dub letní v Botanické...

26. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Renesanční zámek v Prostějově letos poprvé rozzáří vánoční dekorace

ilustrační snímek

Renesanční zámek v historickém centru Prostějova v závěru letošního roku poprvé rozzáří vánoční výzdoba. Radní schválili nákup osvětlení a dekorací bezmála za...

26. listopadu 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Na mnoha místech v Pardubickém kraji zůstává na vozovkách sníh

ilustrační snímek

Všechny silnice v Pardubickém kraji jsou s opatrností sjízdné. Na mnoha místech zůstává na vozovkách rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách, zvláště v oblastech,...

26. listopadu 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Zlín si chce udržet obyvatele slevami do lázní, na koupaliště nebo do zoo

Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Stejně jako celý Zlínský kraj se i Zlín v posledních letech vylidňuje. Radnice se proto snaží činit kroky, které mají tento trend zvrátit. Lidé s trvalým bydlištěm ve městě by v budoucnu mohli mít...

26. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Roudnici vlak opět strhl vedení. Omezení na koridoru Německa mají skončit večer

ilustrační snímek

Po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem obnovila krátce po 11:00 Správa železnic provoz na koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa po jedné traťové a jedné staniční koleji....

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  12:04

Fakultní nemocnice Olomouc rozšířila parkovací kapacitu v areálu o 133 míst

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Olomouc rozšířila parkovací plochy ve svém areálu o dalších 133 míst. Vznikla u dokončovaného ambulantního pavilonu onkologické kliniky a...

26. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

MfD: Radní zamítli žádost potomků J. A. Bati o zrušení rozhodnutí z roku 1947

ilustrační snímek

Zlínští radní nevyhověli žádosti potomků Jana Antonína Bati o zrušení rozhodnutí města z roku 1947, které se týkalo zabavení majetku Marie Baťové, manželky J....

26. listopadu 2025  10:17,  aktualizováno  10:17

SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025)

Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude bojovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Ve středu to ve sněmovně řekla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. Sudetské Němce do Brna...

26. listopadu 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než...

Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země uspěli u Krajského soudu v Liberci s námitkami k připravované přeložce silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku. Soud zrušil...

26. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Silo, hradby či reliéf kostela. Stěnu u supermarketu zdobí studentské malby

Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...

Stylizovaná tvář významné moravskobudějovické osobnosti archeologa Jaroslava Palliardiho je jedním z motivů nové velkoplošné malby na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích. Dalšími...

26. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona, vleky se rozjely ve Stupavě

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona. Vleky se dnes ráno rozjely v zimním středisku ve Stupavě na Uherskohradišťsku. V provozu jsou dva a spolu s nimi i...

26. listopadu 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.