Děti získají opravené hřiště

Děti v Jilemnici se dočkají opraveného hřiště v ulici Ambrožova. Patří mezi největší v Jilemnici. Herní prvky už byly v havarijním stavu nebo na hranici životnosti.
Podle zastupitelů města na hřišti chybí zastínění, dopadové plochy jsou ve špatném technickém stavu a herní prvky nepodporují rozvoj kreativity, ani nejsou uzpůsobeny pro starší děti.

Dělníci pracují na výměně herních prvků, na kterou naváže rekonstrukce povrchu. Hotovo by mělo být v druhé polovině září.

Hřiště bude nově rozdělené do několika sekcí, mezi kterými nechybí zastíněná zóna pro menší děti, lanové překážky, soft zóna s umělými kopci nebo skluzavkami a třeba klidová zóna.

Přestavba město vyjde na na více než čtyři miliony korun.

