Děti získají opravené hřiště

Podle zastupitelů města na hřišti chybí zastínění, dopadové plochy jsou ve špatném technickém stavu a herní prvky nepodporují rozvoj kreativity, ani nejsou uzpůsobeny pro starší děti.
Dělníci pracují na výměně herních prvků, na kterou naváže rekonstrukce povrchu. Hotovo by mělo být v druhé polovině září.
Hřiště bude nově rozdělené do několika sekcí, mezi kterými nechybí zastíněná zóna pro menší děti, lanové překážky, soft zóna s umělými kopci nebo skluzavkami a třeba klidová zóna.
Přestavba město vyjde na na více než čtyři miliony korun.