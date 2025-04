Volnočasové centrum v Liberci zničil požár, na jeho obnovu přispěje i radnice

Spolek, jenž působí v Liberci přes patnáct let, nabízí různorodé vyžití pro všechny generace i rodiny s dětmi. Incident ohrozil aktivity Motyčkovic kliky i její provoz.

Díky nasazení dobrovolníků se podařilo během dvou dnů přesunout vše, co z Kliky zbylo, do provizorních prostor. Nejméně do září bude fungovat v dočasném provozu, možná i déle.

Momentálně hledá spolek vhodný způsob, jak znovu začít. Pro tyto účely zřídil transparentní účet a současně vyzval veřejnost, aby mu pomohla s hledáním nového místa.

„Nic napůl, nic prozatím. Je pro nás velmi důležité začít už s něčím vlastním, kde budeme moci rozhodovat sami za sebe. Víte o pozemku? Budově? Dejte nám vědět, případně se doptejte. Vše vzniká za pochodu,“ stojí v online výzvě.

Motyčkovic klika Dnes jedeme na první školní pobyt po požáru ... jindy, jinam, jinak a tak asi není divu, že jsme trochu nervózní a trochu natěšení. Míchá se to v nás minutu po minutě. Máme vše? Kam si dají bundy? Budeme venku nebo uvnitř? A mnoho dalších otázek.



Věříme si.



A také díky vaši pomoci můžeme začít znovu aspoň s trochou lehkosti. Díky všem formám pomoci mohly vzniknout pomůcky pro program "Velikonoce trochu jinak" a my můžeme program realizovat. 22 1

„Rozhodli jsme se mimořádně podpořit Motyčkovic kliku, která ve městě či pro naše školy dlouhodobě připravuje skvělé a velmi prospěšné kulturní či vzdělávací aktivity, aby se jako spolek z ničivého požáru zotavila co nejdříve a mohla zase navázat na svou předešlou činnost,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu a školství Ivan Langr, podle nějž by byla velká škoda, kdyby město o Kliku přišlo.

Poskytnutí finančního daru budou nyní projednávat ještě zastupitelé 24. dubna.