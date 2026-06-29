Dětské dopravní hřiště v Liberci bude kvůli opravě většinu léta uzavřené

Dětské dopravní hřiště v Liberci bude kvůli opravě povrchů většinu léta uzavřené. Práce začnou ve druhé polovině července a potrvají maximálně tři měsíce, uvedla dnes pro ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová.
V létě dopravní hřiště ve čtvrti Pavlovice využije každoročně přes 3000 dětí. Poslední větší oprava je z 80. let minulého století a některé jeho části jsou už v havarijním stavu. "Jsem rád, že po dlouhé době dojde k potřebné rekonstrukci dopravního hřiště, zejména povrchů. Také budou doplněny nové prvky, například kruhový objezd. Opravou areálu bude zvýšena bezpečnost uživatelů hřiště," řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
Město dětské dopravní hřiště opravuje v létě, aby na něm od podzimu mohla pokračovat výuka dopravní výchovy pro děti ze čtvrtých tříd základních škol. Za opravu zaplatí radnice skoro 3,5 milionu korun. Kromě opravy povrchů získá areál na ploše 3500 metrů čtverečních také nové odvodnění, oplocení a bezbariérový přístup do přilehlé budovy.