Dětský den na plovárně

Pro nejmenší i o něco větší návštěvníky je připravený bohatý program nabitý nejrůznějšími soutěžemi, sportovními hrami a dalšími překvapeními.
Vstup na celou akci, která začíná od 10 hodin, je zdarma.
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Pro nejmenší i o něco větší návštěvníky je připravený bohatý program nabitý nejrůznějšími soutěžemi, sportovními hrami a dalšími překvapeními.
Vstup na celou akci, která začíná od 10 hodin, je zdarma.
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...
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Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...
Při výbuchu tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dnes utrpěl popáleniny jeden člověk, jeho zranění je vážné. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných lidech.
Loni v květnu zahájený odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Šumpersku má oproti plánu už desetiměsíční skluz. Další zpoždění zřejmě nabere. Firma AHV...
Zatím do 31. července, respektive 1. srpna, bude v areálu karlovarského letního kina živo i po setmění. Vzhledem k nutnosti začínat promítání až se západem slunce schválili radní posunutí doby...
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Na podnět policie zasahovala inspektorka Státní veterinární správy (SVS) z Plzeňského kraje v chovu psů v Nýřanech na Plzeňsku. Zjistila, že podmínky chovu jsou naprosto nevyhovující. Zvířata, dva...
Patnáctiletou dívku, která na ulici v Pardubicích opakovaně upadala do bezvědomí, nechali bez pomoci její kamarádi. Zasáhli až strážníci, kteří si všimli, co se děje. Zjistili, že dívka kolabovala po...
Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva...
Legendární tramvají Tatra T3 z roku 1970 a autobusem Škoda 706 RO z roku 1956 se nyní mohou chlubit v ostravském dopravním podniku (DPO). Oba vozy nově rozšíří sbírku historických vozidel, která má...
V polovině června zahájí v Krnově na Bruntálsku vybraná firma práce na statickém zajištění bazénu městských lázní. Bazén je od loňského září mimo provoz kvůli...
Obce z Pošumaví podaly kvůli vrtům souvisejícím s plány na úložiště jaderného odpadu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pošumaví je jednou ze čtyř...
V pátek odpoledne zastavil provoz na koridoru střet vlaku s člověkem. K nehodě došlo ve v pardubické části Svítkov, mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Přelouč. O události informoval mluvčí...