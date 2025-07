Nový kiosek vyrostl v místech původního dřevěného stánku s občerstvením, který byl již ve špatném technickém stavu.

„Nové bistro nám umožňuje nabídnout kvalitnější služby, rychlejší obsluhu a příjemnější prostředí pro všechny, kdo se u nás zastaví na kávu, limonádu nebo něco k zakousnutí. Věříme, že zákazníci budou s pestrou nabídkou a přátelským přístupem obsluhy spokojeni,“ říká David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec, pod kterou Dětský koutek spadá.

Provoz stánku obstará sdružení Tulipan, které se dlouhodobě věnuje zaměstnávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Stavbu v hodnotě zhruba sedmi milionů korun zaplatila zoo díky spolupráci města Liberec a Libereckého kraje.

Kromě smaženého sýru, zapečených toastů, malinovky či limonády tu návštěvníci brzy najdou i saláty, které si zoo sama pěstuje a krmí s nimi svá zvířata.

„Říkali jsme si, že by bylo dobré postavit bistro, které by návštěvníkům ukazovalo, že je možné si něco vypěstovat a následně zkonzumovat. Některé suroviny tady budeme skutečně nabízet. Jsou to různé druhy hlávkových salátů, bazalka, máta nebo divoká brokolice,“ pokračuje Nejedlo a přibližuje zvířata, která si na salátech nejraději pochutnávají.

„Všechna zvířata, která nejsou masožravá, ale jsou všežravá nebo býložravá, vždycky ocení, když dostanou čerstvý salát. Primárně to bude pro plazy nebo pro opice. Ty když vidí něco čerstvého, tak mají radost.“

Alternativa pěstování v půdě

Zoo pěstuje saláty a bylinky na dvou místech, a to netradiční metodou zvanou hydroponie. „Hydroponie je alternativa pěstování v půdě, tedy bez hlíny. Rostlina prospívá jenom z živného roztoku ve vodě, která cirkuluje,“ vysvětluje metodu Tereza Nalezená, která se hydroponii věnovala ve své doktorandské práci na Technické univerzitě v Liberci.

Na střeše univerzitní budovy úspěšně pěstovala saláty bez použití půdy ve snaze upozornit na potenciál střech průmyslových hal, skladů a supermarketů pro lokální pěstování potravin.

Liberecká zoo se rozhodla tuto myšlenku následně převzít a přizpůsobit ji svým potřebám. Od univerzity získala dva hydroponické stojany, které umístila přímo do návštěvnické části svého areálu – na louku za hlavní vchod do zahrady a do Dětského koutku. Obě zařízení by mohla zahradě vyprodukovat až 500 salátů měsíčně.

„Ročně spotřebujeme více než dvaadvacet tisíc kusů různých druhů salátů pro krmení plazů, malých savců, primátů i kopytníků,“ dodává zooložka a specialitka výživy Petra Bolechová.