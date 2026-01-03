Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

Příchozí mohou otestovat také 3D tiskárnu pro rychlou tvorbu prototypů, kromě toho objeví možnosti umělé inteligence při vyhodnocování dat. Inovativní Digitální Prak se nachází v liberecké Agentuře regionálního rozvoje (ARR), která sídlí v Evropském domě.
„Jde o další doplnění mozaiky služeb, kterými podporujeme inovační potenciál regionu,“ říká náměstek hejtmana pro hospodářský rozvoj Eduard Kožušník, který považuje rozvoj podnikatelských dovedností a udržení talentů v kraji za nezbytný pro jeho růst a konkurenceschopnost. K tomu je podle něj klíčová i digitalizace.
„V praxi často vidíme, že firmy i veřejné organizace chtějí digitalizovat, ale potřebují získat základní přehled a ujistit se, že volí správný směr. Digitální Prak jim nabízí prostor, kde mohou technologie vidět v praxi, pochopit jejich možnosti a získat odbornou radu, jak dál postupovat,“ doplňuje jednatel ARR Petr Dobrovský.
Dílnu je možné navštívit po předchozí domluvě, prezentace v Digitálním Praku se obměňují a reagují na to, co firmy a veřejné instituce v regionu aktuálně řeší.
Program prohlídky obvykle zahrnuje komentovaný průchod technologickými stanovišti, vysvětlení jejich využití v praxi i doporučení vhodných expertů pro další postup.