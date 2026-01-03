Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

Autor: lav
  8:52aktualizováno  8:52
Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní linkou s chytrými senzory, které sbírají data v reálném čase.
V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet. | foto: ARR

Testovací průmyslová výrobní linka
Konzultační zázemí pro technologie 3D tisku
K dispozici je i odborné poradenství.
V Digitálním Praku si mohou zájemci otestovat využití moderních technologií v...
5 fotografií

Příchozí mohou otestovat také 3D tiskárnu pro rychlou tvorbu prototypů, kromě toho objeví možnosti umělé inteligence při vyhodnocování dat. Inovativní Digitální Prak se nachází v liberecké Agentuře regionálního rozvoje (ARR), která sídlí v Evropském domě.

„Jde o další doplnění mozaiky služeb, kterými podporujeme inovační potenciál regionu,“ říká náměstek hejtmana pro hospodářský rozvoj Eduard Kožušník, který považuje rozvoj podnikatelských dovedností a udržení talentů v kraji za nezbytný pro jeho růst a konkurenceschopnost. K tomu je podle něj klíčová i digitalizace.

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.
Testovací průmyslová výrobní linka
Konzultační zázemí pro technologie 3D tisku
K dispozici je i odborné poradenství.
5 fotografií

„V praxi často vidíme, že firmy i veřejné organizace chtějí digitalizovat, ale potřebují získat základní přehled a ujistit se, že volí správný směr. Digitální Prak jim nabízí prostor, kde mohou technologie vidět v praxi, pochopit jejich možnosti a získat odbornou radu, jak dál postupovat,“ doplňuje jednatel ARR Petr Dobrovský.

Dílnu je možné navštívit po předchozí domluvě, prezentace v Digitálním Praku se obměňují a reagují na to, co firmy a veřejné instituce v regionu aktuálně řeší.

Program prohlídky obvykle zahrnuje komentovaný průchod technologickými stanovišti, vysvětlení jejich využití v praxi i doporučení vhodných expertů pro další postup.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Biskupství litoměřické chce otevřít biskupskou zahradu a opravit katedrálu

ilustrační snímek

Biskupství litoměřické dokončí do letošního podzimu zateplování Diecézního domu kardinála Trochty, na jehož střeše bude fotovoltaická elektrárna. Do budoucna...

3. ledna 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

3. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Na severu Čech mrzne a objevují se sněhové přeháňky, silničáři radí opatrnost

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes ráno mrzne, teploty hlavně v Libereckém kraji klesají až k minus osmi stupňům Celsia, v Ústeckém kraji je naproti tomu většinou jen do...

3. ledna 2026  7:26,  aktualizováno  7:26

Na průtahu Kralup n. V. vznikne kruhový objezd, bude na Lidovém náměstí

ilustrační snímek

Na průtahu Kralup nad Vltavou vznikne letos kruhový objezd, bude na Lidovém náměstí. Půjde o společnou investici Středočeského kraje a města za desítky milionů...

3. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné s opatrností, na některých zůstává sníh

ilustrační snímek

Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou vlhké, případně mokré po chemickém ošetření. Na některých dopravně méně...

3. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Na některých vozovkách na severu Olomouckého kraje zůstává sníh

ilustrační snímek

Na některých vozovkách na severu Olomouckého kraje zůstávala dnes ráno uježděná, místy i zledovatělá vrstva sněhu. Týká se to především silnic druhé a třetí...

3. ledna 2026  7:16,  aktualizováno  7:16

Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní...

3. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska

Nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukci turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné, ale také údržbu oblíbených tras chystá Správa národního...

3. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Pernink spustil osvětlený ovál pro běžkaře, chystá i parkoviště a další úpravy

ilustrační snímek

Obec Pernink upravila pro běžkaře zhruba kilometrový okruh s osvětlením. Jde o jedinou možnost na Karlovarsku, jak běžkovat i ve večerních hodinách, řekl ČTK...

3. ledna 2026,  aktualizováno 

Na horách v Královéhradeckém kraji se mohou tvořit sněhové jazyky a závěje

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji dnes v horských oblastech bude ojediněle sněžit nebo budou sněhové přeháňky. Mohou se také tvořit sněhové jazyky a závěje. Vyplývá to...

3. ledna 2026  6:38,  aktualizováno  6:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Pardubickém kraji se tvoří kvůli silnému větru sněhové jazyky

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji se dnes kvůli silnému a nárazovému větru tvoří sněhové jazyky. Krajští cestáři upozorňují na oblast Skutče, Lanškrouna, Holic, Hlinska a...

3. ledna 2026  6:37,  aktualizováno  6:37

Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v...

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo...

3. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.