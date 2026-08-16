Díky participativnímu rozpočtu přibyly v Jablonci n.N. herní prvky i knihobudka

Nové herní prvky, knihobudka na rohu ulice či streetartové velkoplošné malby patří mezi některé projekty, které se v Jablonci nad Nisou uskutečnily v posledních měsících díky druhému ročníku participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec. Ukázal, že Jablonečané mají zájem aktivně se podílet na podobě veřejného prostoru, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Pro ročník 2025/2026 vyčlenila radnice na projekty veřejnosti osm milionů korun, dvakrát víc než pro první ročník. Peníze si rozdělilo deset městských částí. Přišlo 106 návrhů a z nich hodnotící komise vybrala 43 uskutečnitelných projektů. "Hlasovalo 1315 Jablonečanů, kteří zaslali celkem 5043 hlasů, z nichž 4556 bylo pozitivních," doplnila Fričová. Lidé vybrali 27 projektů, radnice je postupně realizuje, hotovo by mělo být do konce roku.
Mezi návrhy byly i opravy cest, venkovní posilovna nebo úpravy kontejnerových stání. "Společným jmenovatelem všech návrhů byla jednoduchá myšlenka: něco nám tady chybí nebo nefunguje a můžeme to společně změnit. Každou realizací chceme ukázat, že město naslouchá svým obyvatelům a že jejich hlas má při rozhodování o veřejném prostoru skutečnou váhu," uvedla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
Zatím je dokončeno 15 projektů. "Jedním z těch zatím posledních je proměna dětského hřiště v ulici Mládí, kde je interaktivní herní sestava Kudlanka, trampolína a houpačky. Těmi nejvíce viditelnými jsou ale asi muraly Tvář města v Jiráskově ulici a Ruce na budově městské policie či skleněná instalace na zadní straně jeviště letní scény Eurocentra," vyjmenovala Fričová. Opěradla podle ní zkušebně dostaly také některé lavičky v amfiteátru Eurocentra. "Pokud budou lidé spokojení, mohl by se do budoucna počet opěradel zvýšit," dodala.
Největší počet hlasů dostal pumptrack "Bikepark Rýnovka" v oblasti Rýnovic a Lukášova, na jeho přípravě se pracuje, radnice teď ladí smlouvu s dodavatelem. Do několika etap rozdělila podle Fričové radnice úpravy prostoru před střediskem Junáku ve Vysoké ulici, protože jde o složitější projekt. "V první etapě jsme z participativního rozpočtu nechali vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně geodetického zaměření," dodala.
Jablonecký participativní rozpočet Vyšperkuj Jablonec je dvouletý. Do ročníku 2023/2024 přišlo 121 návrhů, do hlasování se jich dostalo 39 a získaly celkem 6097 hlasů. Na jejich provedení rada města vyčlenila čtyři miliony, lidé vybrali 17 návrhů.