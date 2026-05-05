Divadelní jaro v Josefově Dole

V pátek v 15 hodin zahájí akci Činohra Skaláček z Tisé s komedií Za všechno můžu já aneb starý bílý muž a v 19 hodin Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl s komedií Kaviár nebo čočka.
V sobotu v 10 hodin Rádobydivadlo Klapý uvede Mlíko na mozku, v 15 hodin Divadelní spolek Vojan Desná - Mladá haluz inscenaci Mezi nebem a zemí a v 19 hodin Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou hru Cry Baby Cry.
V neděli v 10 hodin zakončí přehlídku DS E. F. Burian Tanvald s inscenací Pár dní na zkoušku. Ve 14.30 proběhne slavnostní zakončení přehlídky.