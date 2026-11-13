Vánoční atmosféra ožívá v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Louskáčka

Jan Pešek
  14:12aktualizováno  14:12
Sledovat Metro na Googlu
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)

Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
14 fotografií
Jeden z nejznámějších titulů klasického baletního repertoáru uvede Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Baletní soubor nastudoval Louskáčka v režii a choreografii Filipa Veverky.

Titul se na liberecké jeviště vrací po čtrnácti letech. Historicky jde na zdejší scéně o teprve třetí uvedení. Neoklasickou inscenaci doprovodí divadelní orchestr. Slavná partitura Petra Iljiče Čajkovského zazní pod hudebním vedením Zbyňka Müllera.

Divadlo uvede Louskáčka záměrně v době, kdy města vybírají vánoční stromy, z regálů supermarketů se smějí čokoládoví Mikulášové a v rádiích se střídá Mariah Carey s duem Wham!

Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)
14 fotografií

„Pro mě osobně je nejkouzelnější Čajkovského hudba, kterou jsem se ve své verzi Louskáčka snažil co nejvíce respektovat a inspirovat se jí. A pak také spojení s Vánocemi, které nás vrací zpátky do dětských let, kdy jsme ještě dokázali vidět svět v jeho kouzelné podobě,“ říká choreograf Filip Veverka.

Příběh baletu se točí kolem malé Klárky, která se během vánočního večera cítí odstrčená. Pozornost rodičů se soustředí především na jejího mladšího bratra Frice s pohybovým postižením. Když dům utichne a skutečnost se začne prolínat se snem, otevírá se před Klárkou svět, v němž ožívají známé tváře v nečekaných podobách.

Něžné okamžiky, humor i napětí

Inscenace propojuje poetiku neoklasického baletu s živým divadelním vyprávěním, v němž se objevují něžné okamžiky, humor, napětí i působivé taneční obrazy. Výraznou roli hraje také výtvarná stránka.

Scénografie Pavola Andraška proměňuje jevištní prostor ve svět fantazie, kde přestávají platit zákony všední reality. Kostýmy Barbory Maleninské vystihují jednotlivé postavy a hravě stírají hranici mezi realitou a iluzí.

V hlavních rolích Klárky a Louskáčka se představí Tess Sheppardová a Matthew Erlandson, vedle členů baletního souboru se v inscenaci objeví také děti z tanečních škol a dámský sbor. Premiéra je v pátek večer v Šaldově divadle.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

Klášterec nad Ohří koupil brownfield v Ciboušově, přesune tam technické služby

ilustrační snímek

Klášterec nad Ohří na Chomutovsku koupil bývalý zemědělský areál v Ciboušově. Radnice do něj plánuje přesunout část aktivit městských technických služeb....

13. listopadu 2026  13:12

Zlínská krajská galerie připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové

ZlĂ­nskĂˇ krajskĂˇ galerie pĹ™ipravila vĂ˝stavu vÄ›novanou spisovatelce BoĹľenÄ› NÄ›mcovĂ©

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové. Návštěvníci uvidí také originální autorčiny rukopisy. ČTK...

13. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Policie obvinila muže z Nymburka, který nožem napadl svou expartnerku

ilustrační snímek

Policisté obvinili pětatřicetiletého muže, který podle nich ve středu večer v Nymburce napadl nožem svou bývalou partnerku, z pokusu o vraždu a výtržnictví. Žena utrpěla několik bodnořezných poranění.

13. listopadu 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Sadská koupila za 15,5 mil. Kč budovu s kinem, chce v ní multifunkční sál

ilustrační snímek

Sadská na Nymbursku koupila za 15,5 milionu korun budovu s kinosálem v Tylově ulici. Sál by chtěla přeměnit na multifunkční prostor pro divadelní představení,...

13. listopadu 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za vraždu a pokus o vraždu manželů na Olomoucku žádá obžaloba výjimečné tresty

ilustrační snímek

Za vraždu matky a pokus o vraždu otce na Olomoucku navrhla státní zástupkyně pro jejich dceru a jejího přítele výjimečné tresty vězení. Ukládány jsou v sazbě...

13. listopadu 2026  12:51,  aktualizováno  12:51

Výstava v Českém Krumlově představí belgickou ilustrátorku Sacréovou

ilustrační snímek

Svět barev, poezie a laskavého humoru belgické ilustrátorky Marie-José Sacréové představí výstava v českokrumlovském Paláci ilustrace. Vernisáž bude v sobotu v...

13. listopadu 2026  12:46,  aktualizováno  12:46

Festival svobody v Třinci se zaměří na manipulaci a dezinformace

ilustrační snímek

Festival svobody, který se 20. a 21. listopadu uskuteční v Knihovně Třinec, bude letos hledat odpovědi na otázky, jak poznat, co je skutečnost a co manipulace....

13. listopadu 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Cvičné byty jemnického dětského domova mají první obyvatele

CviÄŤnĂ© byty jemnickĂ©ho dÄ›tskĂ©ho domova majĂ­ prvnĂ­ obyvatele

Zatím dva stálé obyvatele mají nové cvičné byty dětského domova v Jemnici na Třebíčsku. Vznikly díky celkové přestavbě domova za téměř 43 milionů korun. Mladí...

13. listopadu 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Plzně, ve čtvrtek odešel z domova

ilustrační snímek

Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctiletém Filipu Šulcovi z Plzně, který ve čtvrtek navečer odešel z domova v plzeňské čtvrti Skvrňany. Naposledy byl spatřen v...

13. listopadu 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Chomutovští zastupitelé se sejdou ve středu, stále není jasno o budoucí koalici

ilustrační snímek

Ani pět dní před ustavujícím zasedáním zastupitelstva v Chomutově není jasno o podobě budoucí koalice. Jednání politických uskupení pokračují, zatím ale...

13. listopadu 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Pyžamová party v ranním metru. Desítky lidí cestou do Motola připomněly nemocné děti

Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...

Páteční ranní cesta pražským metrem měla pro desítky Pražanů poněkud neobvyklou podobu. Přes šedesát účastníků totiž vyrazilo v pyžamech ze stanice Depo Hostivař do stanice Nemocnice Motol, aby...

13. listopadu 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční atmosféra ožívá v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Louskáčka

Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)

Jeden z nejznámějších titulů klasického baletního repertoáru uvede Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Baletní soubor nastudoval Louskáčka v režii a choreografii Filipa Veverky.

13. listopadu 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.