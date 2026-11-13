Vánoční atmosféra ožívá v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Louskáčka

Titul se na liberecké jeviště vrací po čtrnácti letech. Historicky jde na zdejší scéně o teprve třetí uvedení. Neoklasickou inscenaci doprovodí divadelní orchestr. Slavná partitura Petra Iljiče Čajkovského zazní pod hudebním vedením Zbyňka Müllera.
Divadlo uvede Louskáčka záměrně v době, kdy města vybírají vánoční stromy, z regálů supermarketů se smějí čokoládoví Mikulášové a v rádiích se střídá Mariah Carey s duem Wham!
„Pro mě osobně je nejkouzelnější Čajkovského hudba, kterou jsem se ve své verzi Louskáčka snažil co nejvíce respektovat a inspirovat se jí. A pak také spojení s Vánocemi, které nás vrací zpátky do dětských let, kdy jsme ještě dokázali vidět svět v jeho kouzelné podobě,“ říká choreograf Filip Veverka.
Příběh baletu se točí kolem malé Klárky, která se během vánočního večera cítí odstrčená. Pozornost rodičů se soustředí především na jejího mladšího bratra Frice s pohybovým postižením. Když dům utichne a skutečnost se začne prolínat se snem, otevírá se před Klárkou svět, v němž ožívají známé tváře v nečekaných podobách.
Něžné okamžiky, humor i napětí
Inscenace propojuje poetiku neoklasického baletu s živým divadelním vyprávěním, v němž se objevují něžné okamžiky, humor, napětí i působivé taneční obrazy. Výraznou roli hraje také výtvarná stránka.
Scénografie Pavola Andraška proměňuje jevištní prostor ve svět fantazie, kde přestávají platit zákony všední reality. Kostýmy Barbory Maleninské vystihují jednotlivé postavy a hravě stírají hranici mezi realitou a iluzí.
V hlavních rolích Klárky a Louskáčka se představí Tess Sheppardová a Matthew Erlandson, vedle členů baletního souboru se v inscenaci objeví také děti z tanečních škol a dámský sbor. Premiéra je v pátek večer v Šaldově divadle.