Přelet nad kukaččím hnízdem. Liberecké divadlo zve na kultovní drama

Jan Pešek
  10:12aktualizováno  10:12
Mříže v oknech, křeslo s koženými pouty, bílé čepce sestřiček. Činohra libereckého divadla nastudovala drama Přelet nad kukaččím hnízdem. Stalo se tak přesně padesát let od premiéry kultovního filmu Miloše Formana. „Nesondovali jsme to předem, ale krásně se to sešlo,“ těší načasování premiéry dramaturga Jiřího Janků.
„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě,“ míní dramaturg.

„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě,“ míní dramaturg. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě,“ míní dramaturg.
„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě,“ míní dramaturg.
„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě,“ míní dramaturg.
„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě,“ míní dramaturg.
13 fotografií

„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě. To jsou všechno témata, která nikdy nezestárnou a vždycky budou aktuální. Když se podíváme na současný stav světa, tak vidíme jednoznačně, že je to téma, o kterém je potřeba hrát a které chceme hrát,“ míní dramaturg.

Psychiatrická klinika, kde se děj odehrává, není podle něj pouhou metaforou. „Jde o ukázkový model společnosti, která si zvykla nevnímat jednotlivce jako samostatnou bytost, nýbrž jen jako prvek v systému.“

V hlavní roli podvodníčka Randla R. McMurphyho, kterého ve filmovém zpracování ztvárnil Jack Nicholson, se divákům představí Tomáš Impseil.

„Odmalička jsem miloval Miloše Formana i Jacka Nicholsona. Film jsem viděl s bráchou až po revoluci, byl jsem na střední zemědělské škole v Klatovech a brácha studoval v Plzni medicínu,“ vzpomíná na své první setkání s Přeletem Impseil.

Bouře emocí a temperamentu. V libereckém divadle tančí Frida

„Oba jsme kvůli tomu byli za školou, takže jsme sledováním filmu, který je o neschopnosti přizpůsobit se pravidlům většinové společnosti a o usilování o vnitřní svobodu, také porušili pravidla. A to jenom proto, že jsme vnitřně cítili, že chceme dělat něco jiného než sedět ve škole.“

McMurphyho hlavní protihráčce, vrchní sestře Ratchedové, vdechne život Jana Hejret Vojtková.

„Byla jsem tu jedna z mála, která neviděla film, ani nečetla román. Popravdě nevím, co je na tom kultovního. Všichni se na mě tvářili, jako že jsem absolutně kulturní barbar. Ale možná jsem se podvědomě bránila tomu systému a řádu, o kterém hrajeme, protože jsem duší ten indiánský náčelník, kterého hraje Martin Stránský,“ svěřuje se Hejret Vojtková.

„Jsem pravý opak sestry Ratchedové. Mám přirozenou neúctu k autoritám, a tak jsem všechny své svobodomyslné pocity musela potlačit a vytvořit si v sobě úplně nového člověka,“ dodává.

Přelet nad kukaččím hnízdem má premiéru dnes večer v Malém divadle.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Petici navzdory. Cheb nevzdává přístavbu divadla, začít chce co nejdřív

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně budoucí podoby přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město Cheb se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to přes skutečnost, že část odborné veřejnosti...

28. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

Na jedné z kroměřížských ubytoven unikal v pátek před druhou hodinou ranní plyn. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se musely...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno 

Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka

Josef Dvořák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. května 2024)

Herec Josef Dvořák je bohatý muž. Nejde o peníze, ale o zážitky, které si za léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. Odtud loví jeden příběh za druhým a baví se tím nejen diváci,...

28. listopadu 2025

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, část linky B stojí

Ve stanici metra Anděl spadl člověk do kolejiště, část linky B stojí. (28....

Srážka vlaku s člověkem v pátek krátce před 11:00 zastavila v Praze provoz metra linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu vlak srazil ve stanici Anděl, podle kamerových...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS: Kostelecké uzeniny neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert a potvrdil, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího...

28. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Frýdek-Místek v neděli otevře nové kluziště pod širým nebem

ilustrační snímek

Frýdek-Místek v neděli otevře kluziště pod širým nebem, které je letošní adventní novinkou ve městě. Určené je především dětem. Kromě ledové plochy, kterou...

28. listopadu 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Vánoční program ve Valašském Meziříčí zahájí jarmark s koncertem a nadílkou

ilustrační snímek

Vánoční program ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zahájí v pátek 5. prosince ráno Mikulášský jarmark. Odpoledne na něj naváže koncert zpěváka Michala Hrůzy s...

28. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  10:08

Rybitví chce blokovat spalovnu územním plánem, firma se může obrátit na soud

ilustrační snímek

Obec Rybitví na Pardubicku chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta,...

28. listopadu 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Císařské dědictví: Sbírka posledního čínského císaře Pchu I

28. listopadu 2025  11:44

Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice postupně mizí kluby i hosté. Místo nich...

Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Bílovec poprvé vyzdobí vánočním osvětlením páteřní silnici procházející městem

ilustrační snímek

Sedmitisícový Bílovec na Novojičínsku poprvé vyzdobí vánočním osvětlením celou páteřní silnici procházející městem. Světla budou mít podobu komet. Do rozšíření...

28. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Ekurhuleni, třetí největší město JAR, chrání energetické areály technologií Huawei Wi-Fi Shield

28. listopadu 2025  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.