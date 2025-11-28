Přelet nad kukaččím hnízdem. Liberecké divadlo zve na kultovní drama

„Ta hra je velkou metaforou o společnosti, ale i o tom, jak s námi společnost manipuluje, či o osobní svobodě. To jsou všechno témata, která nikdy nezestárnou a vždycky budou aktuální. Když se podíváme na současný stav světa, tak vidíme jednoznačně, že je to téma, o kterém je potřeba hrát a které chceme hrát,“ míní dramaturg.
Psychiatrická klinika, kde se děj odehrává, není podle něj pouhou metaforou. „Jde o ukázkový model společnosti, která si zvykla nevnímat jednotlivce jako samostatnou bytost, nýbrž jen jako prvek v systému.“
V hlavní roli podvodníčka Randla R. McMurphyho, kterého ve filmovém zpracování ztvárnil Jack Nicholson, se divákům představí Tomáš Impseil.
„Odmalička jsem miloval Miloše Formana i Jacka Nicholsona. Film jsem viděl s bráchou až po revoluci, byl jsem na střední zemědělské škole v Klatovech a brácha studoval v Plzni medicínu,“ vzpomíná na své první setkání s Přeletem Impseil.
„Oba jsme kvůli tomu byli za školou, takže jsme sledováním filmu, který je o neschopnosti přizpůsobit se pravidlům většinové společnosti a o usilování o vnitřní svobodu, také porušili pravidla. A to jenom proto, že jsme vnitřně cítili, že chceme dělat něco jiného než sedět ve škole.“
McMurphyho hlavní protihráčce, vrchní sestře Ratchedové, vdechne život Jana Hejret Vojtková.
„Byla jsem tu jedna z mála, která neviděla film, ani nečetla román. Popravdě nevím, co je na tom kultovního. Všichni se na mě tvářili, jako že jsem absolutně kulturní barbar. Ale možná jsem se podvědomě bránila tomu systému a řádu, o kterém hrajeme, protože jsem duší ten indiánský náčelník, kterého hraje Martin Stránský,“ svěřuje se Hejret Vojtková.
„Jsem pravý opak sestry Ratchedové. Mám přirozenou neúctu k autoritám, a tak jsem všechny své svobodomyslné pocity musela potlačit a vytvořit si v sobě úplně nového člověka,“ dodává.
Přelet nad kukaččím hnízdem má premiéru dnes večer v Malém divadle.