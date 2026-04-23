Divadlo PUK vytvořilo pro školky představení, jež učí pracovat děti s emocemi

Interaktivní představení, které učí děti pracovat s negativními emocemi, vytvořilo pro mateřské školy kočovné loutkové divadlo PUK z Vysokého nad Jizerou na Semilsku. Nazvalo ho Mušlenka aneb léčivé pohádky pro dětskou duši. Po premiéře ve Vysokém nad Jizerou s ním divadlo míří do dalších školek nejen v Libereckém kraji. ČTK o tom za organizátory projektu informovala Dana Filipová.
Představení pracuje s jednoduchou metaforou takzvaného vnitřního šuplíku, do kterého si děti ukládají emoce. Prostřednictvím příběhu a hry se diváci učí, že i nepříjemné pocity mají své místo, že je není potřeba potlačovat, ale porozumět jim a bezpečně je vyjádřit.
"Děti dnes často slyší, že některé emoce nejsou hezké a je lepší je skrýt. Tento obranný mechanismus může na první pohled působit jako ochrana, ale v dlouhodobém horizontu se stává pastí. Cílem primární prevence není potlačit negativní emoce, ale vytvořit bezpečný prostor, kde mohou být všechny emoce přijaty a pochopeny. Chceme dětem ukázat, že každá emoce má své místo a že se s ní dá bezpečně pracovat," uvedla autorka předlohy a psycholožka Romana Suchá.
Při představení nejsou děti jen diváky, ale zapojují se do příběhu, pojmenovávají emoce jednotlivých postav, spoluprožívají je. "Nechceme, aby děti jen seděly a dívaly se. Potřebujeme, aby si situace samy zažily, jen tak si ty dovednosti opravdu odnesou. Neučíme je, že mají být pořád v pohodě, ale dáváme jim nástroje, jak porozumět tomu, co se v nich děje, a jak to zvládat," řekla režisérka představení a sociální pedagožka Magdalena Bartoňová.
Představení Mušlenka aneb léčivé pohádky pro dětskou duši je koncipované pro malý kolektiv, tedy jednu třídu. To podle Filipové umožňuje vytvořit bezpečné prostředí a zachovat individuální přístup ke každému dítěti.