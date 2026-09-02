Dny evropského dědictví otevřou v Jablonci nad Nisou i Kantorovu vilu

Autor: ČTK
  14:53aktualizováno  14:53
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dny evropského dědictví (EHD) otevřou v Jablonci nad Nisou návštěvníkům i běžně nepřístupnou Kantorovu vilu. Připraveno je osm komentovaných prohlídek, každá pro 20 zájemců, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Půjde pravděpodobně o poslední příležitost do funkcionalistické vily před chystanou rekonstrukcí nahlédnout. Radnice by chtěla práce zahájit ještě letos na podzim, teď hledá dodavatele. Náklady projektanti odhadli na 48 milionů korun.

Vilu nedaleko jablonecké přehrady dal postavit lékař Alfréd Kantor, jde o jeden z nejcennějších objektů tohoto stylu v regionu. Čtyřpodlažní dům připomíná slavnou Müllerovu vilu v Praze, dokončili ho v roce 1934 podle projektu Heinricha Kulky, žáka a blízkého spolupracovníka klasika moderní architektury Adolfa Loose. Rodina musela po válce vilu opustit a odstěhovala se do Německa. I když dům prošel v 60. letech necitlivou přestavbou na byty, některé původní prvky se zachovaly. Radnice vilu koupila v roce 2017, zaplatila za ni 8,121 milionu korun.

Na obnovu památkově chráněné vily vyhlásil magistrát v roce 2023 architektonickou soutěž, přihlásilo se 28 ateliérů a studií. Zvítězil pražský ateliér Objektor architekti, který pak zpracoval projektovou dokumentaci. "Budeme se snažit zachránit všechno, co tady zůstalo a bylo navržené architektem Kulkou. Bohužel se toho ale zase tolik nedochovalo, ty intervence v 60. letech byly poměrně razantní," řekl již dříve ČTK architekt Jakub Červenka.

Obnova vily včetně vybavení, úpravy zahrady a expozice přijdou Jablonec podle odhadů zhruba na 65 milionů korun bez DPH, 45 milionů na to získalo město z fondů EU a Libereckého kraje. "Nejde jen o běžnou rekonstrukci domu. Obnovujeme mimořádně cennou stavbu, u které je potřeba respektovat původní architekturu, materiály i jednotlivé historické prvky. Tomu odpovídá také rozsah restaurátorských prací," uvedl náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).

Ve vile vznikne návštěvnické centrum s expozicí, původní, zčásti dochovaný vestavěný nábytek a další dochované součásti budou odborně restaurovány. V nově upravených prostorách vznikne vzdělávací centrum, jehož předmětem budou odborné i popularizační přednášky pro školy, odbornou i širokou veřejnost. Radnice počítá s celoročním provozem, pro který tam vybuduje technické i technologické zázemí. Návštěvníkům by se opravená vila měla otevřít na jaře 2029.

Kantorova vila není jedinou památkou, která se v sobotu 19. září otevře v Jablonci nad Nisou návštěvníkům. "V rámci Dnů evropského dědictví bude ve městě otevřeno 26 památek, poprvé budou moci lidé navštívit třeba vozovnu MHD v Pražské ulici, kde je pro zázemí autobusové dopravy dodnes využíván původní areál tramvajové remízy s odstavnými halami z konce 19. století," řekla Fričová. Otevřené budou kostely, sokolovna, divadlo nebo radnice, ale i štola přehrady Mšeno nebo bývalý pivovar.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

Příbramskou nemocnici povede někdejší náměstek ředitele VZP Honěk

ilustrační snímek

Příbramskou nemocnici od čtvrtka povede Petr Honěk, někdejší náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Nahradí Stanislava Holobradu, kterého...

2. září 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

Uherskohradišťská nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu

ilustrační snímek

Nemocnice v Uherském Hradišti dokončila přestavbu hlavního vjezdu do areálu. Spolu s upraveným a rozšířeným vjezdem spustila také nový parkovací systém, který...

2. září 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se dnes odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Provoz na trati je...

2. září 2026  14:32,  aktualizováno  16:45

Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní. Zásahovka ho zadržela

ilustrační snímek

Policisté zasahovali v Plzni na Doubravce, kde se údajně v jednom z rodinných domů nacházel muž, který ničil vybavení. Jelikož je držitelem několika zbraní, vyjela na místo i zásahová jednotka. Ta...

2. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moderní bydlení na Smíchově roste. Rezidence Laurová dosáhla vrcholu stavby

2. září 2026  16:32

Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům ve Frýdlantské ulici, zatím má studii

ilustrační snímek

Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům pro 180 aut ve Frýdlantské ulici nedaleko základní umělecké školy (ZUŠ). Zatím má vytvořenou architektonickou studii,...

2. září 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

NS odmítl dovolání Bradáčové v kauze převodů vojenského materiálu

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze převodů vojenského materiálu. Justice zprostila trojici mužů obžaloby z...

2. září 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

ÚS odmítl stížnost Vinařství Ludwig ve sporu s inspekcí o falšování vín

ilustrační snímek

Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost Vinařství Ludwig ve sporu se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) o falšované víno....

2. září 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Dny evropského dědictví otevřou v Jablonci nad Nisou i Kantorovu vilu

ilustrační snímek

Dny evropského dědictví (EHD) otevřou v Jablonci nad Nisou návštěvníkům i běžně nepřístupnou Kantorovu vilu. Připraveno je osm komentovaných prohlídek, každá...

2. září 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

Děti kličkovaly mezi auty. Jablonec zavádí u základní školy tvrdá omezení

V okolí ZŠ Pasířská v Jablonci chystá magistrát úpravy.

Děti cestou do školy přecházejí mezi projíždějícími auty, problémy způsobují neukáznění řidiči i chaotické parkování. Dlouhodobé stížnosti na komplikovanou dopravní situaci u Základní školy Pasířská...

2. září 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Může se napravit, věří soud. Mladistvý vrah z Chrudimi dostal 3,5 roku

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Za vraždu muže, jehož v Chrudimi napadl 10. února jako mladistvý, má jít útočník na tři a půl roku do vězení. Nepodmíněný trest mu ve středu uložil senát pobočky krajského soudu v Pardubicích....

2. září 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

V Praze 5, Smíchově, od konečné Na Knížecí na konečnou U Waltrovky je vedle autobusů provozován letos již také trolejbus č 52.

vydáno 2. září 2026  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.