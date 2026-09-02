Dny evropského dědictví otevřou v Jablonci nad Nisou i Kantorovu vilu

Dny evropského dědictví (EHD) otevřou v Jablonci nad Nisou návštěvníkům i běžně nepřístupnou Kantorovu vilu. Připraveno je osm komentovaných prohlídek, každá pro 20 zájemců, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Půjde pravděpodobně o poslední příležitost do funkcionalistické vily před chystanou rekonstrukcí nahlédnout. Radnice by chtěla práce zahájit ještě letos na podzim, teď hledá dodavatele. Náklady projektanti odhadli na 48 milionů korun.
Vilu nedaleko jablonecké přehrady dal postavit lékař Alfréd Kantor, jde o jeden z nejcennějších objektů tohoto stylu v regionu. Čtyřpodlažní dům připomíná slavnou Müllerovu vilu v Praze, dokončili ho v roce 1934 podle projektu Heinricha Kulky, žáka a blízkého spolupracovníka klasika moderní architektury Adolfa Loose. Rodina musela po válce vilu opustit a odstěhovala se do Německa. I když dům prošel v 60. letech necitlivou přestavbou na byty, některé původní prvky se zachovaly. Radnice vilu koupila v roce 2017, zaplatila za ni 8,121 milionu korun.
Na obnovu památkově chráněné vily vyhlásil magistrát v roce 2023 architektonickou soutěž, přihlásilo se 28 ateliérů a studií. Zvítězil pražský ateliér Objektor architekti, který pak zpracoval projektovou dokumentaci. "Budeme se snažit zachránit všechno, co tady zůstalo a bylo navržené architektem Kulkou. Bohužel se toho ale zase tolik nedochovalo, ty intervence v 60. letech byly poměrně razantní," řekl již dříve ČTK architekt Jakub Červenka.
Obnova vily včetně vybavení, úpravy zahrady a expozice přijdou Jablonec podle odhadů zhruba na 65 milionů korun bez DPH, 45 milionů na to získalo město z fondů EU a Libereckého kraje. "Nejde jen o běžnou rekonstrukci domu. Obnovujeme mimořádně cennou stavbu, u které je potřeba respektovat původní architekturu, materiály i jednotlivé historické prvky. Tomu odpovídá také rozsah restaurátorských prací," uvedl náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).
Ve vile vznikne návštěvnické centrum s expozicí, původní, zčásti dochovaný vestavěný nábytek a další dochované součásti budou odborně restaurovány. V nově upravených prostorách vznikne vzdělávací centrum, jehož předmětem budou odborné i popularizační přednášky pro školy, odbornou i širokou veřejnost. Radnice počítá s celoročním provozem, pro který tam vybuduje technické i technologické zázemí. Návštěvníkům by se opravená vila měla otevřít na jaře 2029.
Kantorova vila není jedinou památkou, která se v sobotu 19. září otevře v Jablonci nad Nisou návštěvníkům. "V rámci Dnů evropského dědictví bude ve městě otevřeno 26 památek, poprvé budou moci lidé navštívit třeba vozovnu MHD v Pražské ulici, kde je pro zázemí autobusové dopravy dodnes využíván původní areál tramvajové remízy s odstavnými halami z konce 19. století," řekla Fričová. Otevřené budou kostely, sokolovna, divadlo nebo radnice, ale i štola přehrady Mšeno nebo bývalý pivovar.